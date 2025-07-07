Речь идет не о биологическом возрасте хозяина Кремля, а о течении истории. Потому что глобальные тенденции иногда трудно разглядеть, потому что они глобальные. Мы помним, что было вчера-позавчера, знаем о состоянии дел на текущий момент и следим за лентой новостей. А глобальные тенденции вырисовываются месяцами, годами, десятилетиями. Одна из таких глобальных тенденций — постепенный развал России как империи.

Реклама

Большие государственные конструкции не падают за один день. Например, разрушение Римской империи длилось веками. Однако с развитием цивилизации и технологий изменения, в том числе, исторические изменения, стремительно ускоряются. Развал России начался давно и по состоянию на сейчас находится на этапе потери влияния на те страны, которые в Москве считают своими сателлитами — прежде всего, это бывшие республики СССР.

Один из последних примеров — громкий политический конфликт между Азербайджаном и Россией. Здесь стоит также вспомнить об арестах представителей пророссийской оппозиции в Армении. Фактически, премьер-министр Никол Пашинян бросил вызов Москве и объявил войну российским агентам влияния в своей стране. Можно сказать, что Россия стремительно теряет свои «опорные стены» на Южном Кавказе, если еще не потеряла их полностью.

Россия стремительно теряет свои « опорные стены»

Нет сомнений, что за этой ситуацией с интересом наблюдают страны Центральной Азии, где происходят похожие процессы. Напомню, что в апреле этого года в Кыргызстане задержали сотрудницу «Русского дома» и еще трех человек по делу о вербовке наемников в армию России. То есть руководство этой страны также бросило вызов Москве. Из кремлевской орбиты выходит и Узбекистан: во время российско-азербайджанского конфликта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с дружеским визитом посетил не Москву, а Баку.

Почему так происходит? Есть разные причины. Назову две, наиболее очевидные.

Во-первых, мы видим, что просыпается достоинство народов, которые долгое время были де-факто колониями России. Думаю, что Украина демонстрирует фантастический пример борьбы за национальное достоинство.

Вторая причина: за последние несколько лет Путин перестал быть гарантом сохранения власти для президентов Северного Кавказа и Центральной Азии (влияние России в Азии постепенно перетекает в Китай и Турцию). Это, кстати, также заслуга Украины, которая героическими усилиями обескровливает империю зла.

Всего за шесть-семь месяцев Кремль потерял частично или полностью рычаги влияния в Сирии, Иране, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Узбекистане. Нам может казаться, что эти события длились долго, но ведь, с исторической точки зрения, изменения такого масштаба случились почти мгновенно. Эта тенденция непременно продолжится: Россия разбазарит весь свой международный вес в среднесрочной перспективе. После этого произойдет финальный этап — процесс распада перекинется на российские регионы.

Иногда мы болезненно воспринимаем тактические достижения врага, которые он приобретает ценой колоссальных потерь. Война кажется очень долгой, а жизнь в условиях шахедного террора невыносимой. Но стоит помнить, что краткосрочная цель Путина заключается именно в этом — сделать жизнь украинцев невыносимой. Он видит свой шанс в том, чтобы подорвать нашу устойчивость, сломать нас сегодня. Потому что он понимает, что завтрашний день для него будет сложным, а послезавтра может вообще не наступить. В конце концов, так оно и будет, потому что такова логика исторического процесса.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал