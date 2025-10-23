Размышления после страшных кадров из Харькова

Страшные кадры эвакуации детей из детского сада в Харькове. Три шахеда прилетели в здание. 48 детей были в укрытии. Дети не пострадали. Но есть погибший, семь раненых. Из укрытия после ударов детей выносили спасатели, медики, прохожие…

Самое страшное, что может быть в мире, страдания детей. Дети плачут, кто-то зовет маму, маленькие ручки сжимают игрушку.

Российские преступники бьют по самому больному. Три шахеда в детский сад — это не случайность. Это тактика их. Всегда. Во всех войнах.

Ракеты, авиабомбы, дроны, разрушенные дома, тела убитых и погибших, тотальная телевизионная ложь, залитый пропагандой мозг, трупы собственных солдат, гниющих по лесополосам нашей страны — это все одобрено русским народом. Стадом зомбированных идиотов. Которые свято веруют, что это и есть «величие России».

Последняя российская социология (к которой мало доверия, но имеем то, что имеем) фиксирует рост доверия к своему фюреру. 70% населения готовы все терпеть ради продолжения войны и «победы», готовы затянуть пояса ради " величия".

Готовы затянуть пояса ради « величие»

Я очень хочу, чтобы пояса они затянули на шеях друг друга. Потому что там — без вариантов. Потому что с ними всеми все давно понятно.

Великая русская культура, которая «ни при чем», та культура, которую у нас все еще продолжают защищать, рассказывая разную фигню о Пушкине и Ко, «которые вне времени», оказалась большим пшиком. Вся их толстовщина вместе с достоевщиной, с идеалами гуманизма и слезой ребенка оказались симулякром. Который на самом деле прикрывал людоедов.

Они — людоеды. Я не вижу никакой возможности в ближайшие десятилетия, чтобы они изменились. Все процессы не просто запущены, они подпитываются ненавистью, оружием, кровью, обезумевшей пропагандой.

Никакие дискуссии ни на каких площадках мира не изменят ничего.

Никакие российские либералы, сознательно избравшие существование в параллельной реальности, рассказывая, что «российский народ — это не Путин», не влияют ни на что. Кроме качества своей жизни и получения миллионных грантов от доверчивых европейцев на собственное хорошее существование.

Все эти «балеты, Нетребко, Гергиев» токсичны для окружающего мира. Поэтому они должны существовать только внутри своей маразматической страны. Изоляция раковой опухоли. Чтобы максимально уберечься от метастазов.

Россия ведет страшную захватническую войну. Зверства на оккупированных территориях, похищение детей и «перевоспитание» в российских полувоенных лагерях, издевательство и пытки над нашими военнопленными и гражданскими заложниками, смертельные сроки заключения для украинских военных — это истинное лицо нынешнего режима и его плоти от плоти российской оккупации.

Никакие линии разграничения, никакие «перемирия» ничего не изменят. Их цель — уничтожение нас.

А мир пока торгуется, «договаривается» и пытается как можно дольше отсрочить собственное включение в нашу войну. Воевать будут все. И речь не об Украине сейчас. Украина как раз воюет.

Я вот думаю: даже у нацистов была идеология. А у этих нет никакой идеологии. Только цель — уничтожение.

Если вы видели допросы их пленных, то там одна и та же мантра: мы против фашистов и нациков и потому что Украина 8 лет бомбила Донбасс.

Нам очень нужна помощь. Нам как стране. Многие оружия, тотальные санкции против России и ее граждан. И, конечно, паралич русского военно-промышленного комплекса. Теми штуками, которые прицельно долетают по военным целям. Не по детским садам.

А урод Путин заявил, что в России проводят плановые ядерные учения .

Какие еще знаки нужны, чтобы понять, что все это закончится только с полным фиаско России? Или проигрывает мир.

Господи, сжигай. Это будет справедливостью. Все остальное уже давно не работает.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора