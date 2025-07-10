ЕСПЧ признал Россию виновной в том, что она сбила MH17 в 2014 году, и в массовых нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины

Это первое международное судебное решение такого уровня, возлагающее юридическую ответственность на РФ за одно из самых страшных преступлений войны.

В деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов, ЕСПЧ постановил: Россия несет прямую ответственность за запуск ракеты из ЗРК Бук, которой был сбит рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 196 граждан Нидерландов. Суд установил, что именно Россия поставляла вооружение, контролировала боевиков и создала условия для трагедии.

Кроме этого, ЕСПЧ рассматривал сразу четыре дела, которые охватывают:

— грубые нарушения прав человека на Донбассе с 2014 года;

— массовые похищения и незаконное перемещение украинских детей в Россию;

— масштабные преступления после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

РФ осуществляет системную политику уничтожения украинской идентичности, произвольные казни гражданских и военнопленных, пытки, фильтрационные лагеря, принудительный вывоз детей и взрослых, репрессии в сфере образования.

ЕСПЧ подчеркнул, что хотя Россия вышла из Совета Европы в сентябре 2022 года, Суд сохраняет юрисдикцию над всеми преступлениями, совершенными до этой даты.

Это историческое решение. ЕСПЧ впервые официально признал ответственность России за MH17, синхронизируя свою позицию с решениями ООН и национальных судов Нидерландов.

Москва не сможет избежать ответственности, Украина и партнеры получили юридическую базу для новых исков, санкций, арестов активов и привлечения России к ответственности.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал