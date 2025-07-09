О заявлениях Трампа и поставках оружия. Как сохранить холодный рассудок

Но сначала — несколько слов о медийной повестке дня. Итак, президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, прежде всего, речь идет об оборонительном вооружении. Еще одно известие из Соединенных Штатов: министерство обороны начало поставки дополнительного оружия в Украину. Немного конкретики: администрация американского президента планирует передать Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

Что ж, это хорошие для нас новости. Но как тут опять не вспомнить заголовки топ-новостей прошлой недели: «Трамп сливает Украину», «США выходят из войны». Этакая международная турбулентность, умноженная на заголовки-«ужастики». Понятно, откуда эти заголовки берутся. Сотни медиа хватают одну и ту же новость, но пытаются ее «продать» по-своему. Можно к этой новости добавить какую-то аналитику и комментарий эксперта, а можно упаковать в спекулятивный заголовок (или, как вариант, сделать первое, второе и третье). Это, наверное, нормальная практика в мирное время, но в нашей ситуации экстремальные заголовки могут иметь чрезвычайно деморализующее влияние.

Небольшое объяснение. Военная помощь Украине со стороны международных партнеров в ближайшее время не остановится. Не потому что об этом сказал Трамп или другой лидер. Основной источник информации о состоянии дел с военной помощью — это не высказывания отдельных политиков, а юридически оформленные решения, отражающие коллективную позицию государств, прежде всего, государств — членов НАТО.

Глобальная тенденция ни на йоту не изменится

Напомню, саммит НАТО с участием США признал Россию долгосрочной угрозой для всего Альянса с соответствующими последствиями. А именно: норматив оборонных расходов НАТО увеличен — с 2% до 5%. Это должно произойти постепенно — до 2035 года. На первый взгляд, это очень долгий период и какие-то мелкие проценты. Но на самом деле речь идет об огромных средствах — в 2024 году европейские члены НАТО вместе тратили на оборону почти $500 млрд в год (2% совокупного ВВП). Даже при росте до 3% ВВП — речь будет идти о $250 млрд в год дополнительно.

Мы пока не можем назвать конкретную цифру помощи, но она точно будет очень большой: по предварительным оценкам, можно ожидать, что до 1,5% оборонных расходов будет приходиться не на производство оружия, а на так называемую «мягкую безопасность»: различные инфраструктурные проекты и… поддержку Украины.

Некоторые европейские страны просто не могут вложить деньги в собственный оборонный сектор, потому что его нет. Это касается, например, Люксембурга и других небольших стран. В этом случае вполне логичная позиция — направить оборонные средства на помощь нам.

Вполне возможно, что тот или иной политик в той или иной стране будет делать популистские заявления (возможно, даже антиукраинские), которые будут растиражированы еще более экстремальными заголовками. В конце концов, так оно и будет случаться, потому что демократия есть демократия. Также вполне возможно, что какая-то страна уменьшит помощь, а какая-то увеличит. Но глобальная тенденция ни на йоту не изменится. По крайней мере, до следующего саммита НАТО.

Поэтому, когда листаем ленту новостей, давайте сохранять холодный ум и не поддаваться внезапным деморализующим известиям. В конце концов, это можно сказать не только о международных, но и внутренних новостях.

