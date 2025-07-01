Европа начала бояться. Какие последствия это будет иметь для Украины

Если посмотреть, послушать то, что говорит Европа сейчас о своей безопасности, то сейчас мы наблюдаем серьезные сдвиги, но поздно

Во-первых, Европа начала бояться, не вся Европа, а часть Европы. Это меньше касается обычных граждан, но часть политиков, часть военных начала воспринимать возможность угрозы, не только российской, как реальную. А еще больше — как реальную необходимость как-то с ними справиться, может, даже и самостоятельно. И для этого нужно обосновать, а для чего столько денег, и кто, собственно, ими будет распоряжаться, и кто будет воевать тем оружием, которое на эти деньги купят. И это первая история.

Реклама

Вторая история — это безумная инерционность сегодняшней Европы, которая все равно думает, что находится где-то в конце ХХ века, ну, в крайнем случае, в начале ХХI, и что всегда можно переждать. И вот последствия этого «пережидания», к сожалению, присутствуют. Присутствуют не публично, и поэтому мы их в значительной степени не замечаем. И кто-то даже в нашем пузыре думает, что их нет. Но их очень много. Ну, посмотрите, с чего начали датчане. Они начали давать деньги для нашего ВПК. Сейчас эта история развивается. Но развивается очень медленно.

Ну, и третья большая логика заключается в том, что есть наши друзья, такие, как Андрюс Кубилюс.