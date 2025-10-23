Контролируемый экспорт вооружения. Какие риски ждут Украину

Аргументировали тем, что у наших специалистов есть ответы по безопасности, которые ищут представители других стран. В сентябре появилось заявление главы государства о том, что Украина готовится запустить контролируемый экспорт отечественного вооружения. А в октябре соответствующим правительственным структурам поручили до конца года разработать механизм для открытия экспорта. Как часть сообщества частного ОПК воспринял эту новость со сдержанным оптимизмом — есть несколько «но».

Для начала давайте выясним, почему для страны и локальных производителей важно решение о контролируемом экспорте. Общаясь с коллегами, которые занимаются производством, неоднократно слышал сетования на то, что часто предприятия ОПК работают на минимуме собственных мощностей, встречаются случаи простоя. Почему? Ведь в Украине высока потребность в этой продукции. Дело в том, что производители нередко готовы производить практически вдвое больше продукции, чем государство может законтрактовать.

Формируется замкнутый круг: есть возможности производить значительно больше, но у государства не хватает денег, чтобы это закупить. Продать остаток, заработать деньги, которые пойдут на налоги, инвестиции, зарплаты нельзя — юридические и политические барьеры очень ограничивают или напрямую это запрещают.

На этом фоне решение о начале контролируемого экспорта радует. Все, что государство не собирается покупать, или все, что превышает необходимые объемы, должно по возможности экспортироваться. Государство получит средства в виде налогов и сможет закупить необходимое ВСУ вооружение, которое не производится в Украине. Производители получают прибыль, которая бы позволила инвестировать в проекты, чтобы перекрывать дефицитный импорт (взрывчатка, боеприпасы и т. д. ). Эти проекты требуют серьезных инвестиций, которые производители сейчас могут взять только от прибыли в случае экспорта.

«Украина продает оружие, которое передают партнеры»

Звучит максимально неадекватно, не так ли? Но именно такие «аргументы» могут появиться в зарубежных медиа после начала контролируемого экспорта. В странах, которые нас поддерживают, оппозиция сможет манипулировать общественным мнением, рассказывая о том, что Украина перепродает оружие. Условная Альтернатива для Германии с удовольствием начнет использовать это как повод для критики действующей коалиции.

Рядовой европеец не будет выяснять внутренние украинские реалии. И подобные выводы — едва ли не самый главный внешний риск. Как обезопасить себя? Однозначного ответа нет ни у кого. Что точно нужно, так это открыто говорить в странах-партнерах с политиками и их избирателями, акцентируя на том, что ограниченный экспорт украинского вооружения — это вклад в общую безопасность, усиление их собственных вооруженных сил. Если не вкладываться в подобные аргументированные беседы, в перспективе мы можем потерять поддержку, от которой по многим видам вооружения сильно зависимы.

«Отбирают у наших военных»

Еще один риск, который касается уже внутренней повестки дня. Представьте ситуацию. В сети появляется фото, на котором изображен грузовик где-то на таможенном пункте, нагруженный, к примеру, дронами. В то же время распространяется видео, на котором военный рассказывает о нехватке дронов на линии фронта. Взрыв конфликта в обществе гарантирован и без российского ИПСО, а они точно подхватят эту тему.

Для абсолютного большинства производителей, с которыми я общаюсь, вообще не является вопросом, что интересы и потребности украинских военных должны стоять на первом месте. Это очевидная вещь. Но я понимаю, что для рядового украинца продажа дронов, на закупку которых постоянно собирают средства волонтеры и члены семей военных, выглядит очень нелогично. Выход один — откровенный диалог, постоянно объяснять, мол, можем выпускать больше, чем государство способно закупить. И получать больше налогов, чтобы страна могла покупать то, что выпускать пока не в состоянии. Чтобы не зависеть от «дадут/не дадут» необходимое вооружение в качестве гуманитарки. Насколько это возможно, общество должно понимать в гривневом эквиваленте, как решение об открытии экспорта увеличило оборонный бюджет страны.

«Украинское оружие в руках врага»

Последний риск, о котором хочу написать в этом тексте. Вероятность того, что украинский продукт через третьих лиц может оказаться в руках враждебного к нам государства. Чтобы максимально застраховаться от подобных ситуаций, сотрудничество должно быть только с государственными заказчиками стран-партнеров. Необходимо минимизировать посредничество. Кроме того, важно продавать именно готовый продукт, а не компонентную базу.

Продукция военного и двойного назначения давно уже поставляется в сопровождении сертификата конечного потребителя — EUC (end-user certificate), который предотвращает нецелевое использование. Эта система показывает ключевые данные экспортера и импортера, описывает товар, количество, назначение и место, где будет использоваться. Включает в себя заявление об обязательстве не передавать товар третьим лицам, проверки продавца и покупателя и т. п. Это не панацея, однако во многих юрисдикциях — эффективный инструмент контроля.

Выводов не будет

Поскольку пока трудно понять, как контролируемый экспорт будет работать, насколько себя оправдает. Однако производственные мощности не должны простаивать. Выход на рынки — это еще и двусторонний технический обмен. Ведь наши инженеры и конструкторы будут учиться и делать лучшие продукты для Сил обороны. С другой стороны нужен полный контроль, чтобы приоритеты производителей были четкие и понятные — сначала все для наших. Для этого нужно определить или создать соответствующий орган, который не в ручном режиме, а согласно всем понятным правилам позволит украинским компаниям оперировать на международных рынках.