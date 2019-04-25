Дрянь – очень по-женски, сурово и хорошо Сегодня, 22:03 549 Цей матеріал також доступний українською

Предельно откровенное зрелище, очень крепкая работа с идеальной постановкой и небольшим бюджетом

Три года назад в обзоре новинок ВВС какой-то незнакомый мне рецензент настойчиво советовал обратить пристальное внимание на свежий сериал «Флибег», который, по его мнению, стал новым словом на сериальном рынке. Я, помнится, приободрился, но, прочтя аннотацию проекта, проследовал дальше, циничные женские сериалы – не мой профиль.

Забегая наперед, зря я тогда поворотил носом – в марте вышел второй сезон, и теперь пришлось догонять поезд. Итак, мини-сериал «Флибег», он же «Дрянь» (это название мне ближе, Майк Науменко навеял в детстве) представляет собой бенефис английской актрисы Фиби Уоллер-Бридж, на базе своего моноспектакля она создала (написала, поставила и сыграла) первый сезон чернушной комедии, после чего ушла на повышение.

За эти три года Фиби успела многое: запустила сериал «Убивая Еву», за что получила ряд премий, а также сыграла дроида в «Хане Соло» и получила приглашение поправить сценарий нового Бонда. Неплохо, правда?

За месяц до старта второго сезона «Убивая Еву» последовало и продолжение «Дряни», потому как сценарии и постановка – это круто, но она ведь еще и актриса, а тут главная роль и полнейшая свобода, такими проектами не разбрасываются!

Итак, что можно отметить по итогам двух сезонов «Дряни»? Приготовьтесь к тому, что вас будут шокировать с первых секунд, но это – всего лишь яркая форма, содержание есть и оно глубже и сильнее ожидаемого. И это тот редкий случай, когда сериал набирает ход ближе к финалу, стартовые эпизоды особого сердцебиения не вызывают – ну, стервоза, егоза, едко шутит с надломом в глазах, а потом вдруг сюжет разворачивается на парочке твистов и вот ты уже смотришь на происходящее совсем другими глазами.

И понимаешь, что для 2016 года это, наверное, было совсем жестко (и как можно было это пропустить?), да и сейчас некоторые сюжетные ходы шокируют, но Фиби все это оборачивает в «кассу», колкости и пошлости идут на пользу повествованию. Ее героиня – молодая женщина, пытающаяся собрать воедино собственную жизнь, которая рушится после событий, которые наша Дрянь старательно прячет в себе.

Прячет от нас, потому что зритель тут является доверенным лицом, четвертая стена отсутствует, Дрянь постоянно нам подмигивает, отыгрывая реакции в стиле «ну, вы меня поняли». И если поначалу это вызывает легкое недоумение, то уже к финалу первого сезона вы начнете кивать головой в ответ. Я – кивал.

Потому что чувствовал себя виноватым – тот давнишний рецензент, оказывается, был прав, для англичан первый сезон «Дряни» оказался знаковым, отсюда, кстати, растут ноги у недавнего сериала «После жизни» и всех суровых едких драмеди, которыми так богат рынок.

Нет смысла описывать передряги, в которые угодила девчушка из кафешки, героиня сама все покажет и расскажет. В свое время. И повторюсь – дайте этому сериалу шанс, не бросайте через полчаса, ему нужно разогнаться.

Итого: предельно откровенное зрелище, очень крепкая работа с идеальной постановкой и небольшим бюджетом (Оливия Колман с тех пор наиграла на «Оскар», но ради такой роли, думается, гонорар не поднимала), пионерам в пример. Так что Фиби большой респект, а сериалу 8,5 из 10 с тегом ВНТО – Все Не Так Однозначно.

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