Ситуация катастрофическая. Что случилось в Донецке

Там последние несколько недель ситуация становится просто катастрофической из-за того, что страшная жара вызвала дефицит воды. Сейчас фактически отключено от снабжения множество городов, населенных пунктов на оккупированных территориях, включая, собственно, и областной центр — город Донецк.

Реклама

Сначала о ситуации там стали рассказывать украинские блогеры и журналисты. Потом уже россияне стали обращать внимание на то, что там происходит. Местные жители постоянно записывают видеообращения и письменные обращения пишут в администрацию президента России и лично Владимиру Путину, пишут и в какие-то министерства, но никто особо на них внимания не обращает. Дело в том, что там сейчас воду включают по документам на три часа в день, три раза в неделю. Но и этого часто нет, а если воду и включают, то она почти никогда не доходит до верхних этажей зданий из-за того, что напор воды слишком слабый.

Из-за того, что нет воды, не функционирует канализация, люди вынуждены свои отходы выбрасывать кто куда. И в результате в Донецке и в других городах на оккупированных территориях сейчас начинается просто африканский уровень грязи, болезней, антисанитарии. Появляются случаи уж просто средневековых заболеваний, малярии, холеры. Еще немножко и там чума или желтая лихорадка начнутся. Потому что, как вы понимаете, нет воды, нет канализации, жара — и результат ясен.

Пишут обращения к Путину, но результат нулевой

Без воды, сидят все люди, города завалены, извините, отходами, которые просто некуда девать, улицы все в них, запах стоит соответствующий, в общем — страшная ситуация. Оставшиеся местные жители пытаются какие-то меры принимать, как я сказал, пишут всякие обращения Путину и другим властям, но результат нулевой. Потому что Путину, естественно, проблемы жителей каких-нибудь пригородов Донецка и самого Донецка абсолютно до лампочки. Ему главное — уничтожить Украину, и ничего другое его сейчас не волнует, а уж такая мелочь, как отсутствие канализации на оккупированных территориях, это вообще не его проблема. Воды там нет, воды там не будет, покуда там находится Россия. Там водоснабжение таким образом выстроено, что пока этот город и эти населенные пункты находятся под оккупацией, воды там не будет, это надо понимать совершенно четко.

Россия пыталась бороться с этой проблемой, даже выделили деньги на строительство водовода, эти деньги все украли российские военные, поэтому вот такая ситуация будет продолжаться. Я думаю, возможно в этой связи можно было бы сейчас начать пропагандистскую кампанию с достаточно ясным каждому жителю Донецкой области месседжем, что «Украина — это чистота, Украина — это вода, Украина — это порядок, Россия — это африканские болезни, это чума, холера и конечно это залитые нечистотами улицы в самую жару». Вот, что такое Россия в современных условиях. На мой взгляд такие послания всегда чем проще, тем лучше, тем быстрее они доходят до разума той аудитории, на которую нацелены и чем ярче контраст, тем тоже лучше. А тут уж ничего ярче быть не может, потому что все жители Донецка и окрестностей видят прекрасно, что происходит на улицах городов, какие там запахи стоят и какая ситуация у них сейчас с водоснабжением.

Думаю, мало что может сравниться по отрицательным ощущениям с жизнью в жару без канализации. Никому такого не пожелаешь. Вот сейчас огромный город-миллионник с пригородами вынуждены жить именно в такой ситуации, благодаря тому, что там сейчас российская власть.

В общем, на мой взгляд есть на чем поработать и украинским журналистам, блогерам и даже властям. И тут, мне кажется, открывается возможность для привлечения жителей этих территорий на свою сторону. Для того, чтобы пригласить этих людей к сотрудничеству, надо им пообещать что-то совершенно понятное, ясное и легко достижимое, такое как чистая вода в кране и работающая канализация.

В общем, эта история достаточно важная и о ее важности свидетельствует то, что сейчас даже встрепенулись российские блогеры. Причем даже крупные блогеры начинают наперебой говорить о том, что без воды Донецк пропадает и что, мол, «мы готовим почву для возникновения проукраинских бунтов на этих территориях». В общем, россияне очень сильно бьют в набат из-за того, что там происходит. Но опять же, конечно, власти этим не занимаются, потому что для того, чтобы заниматься этой проблемой, нужно выделять очень большие деньги, а деньги выделять никто не хочет, соответственно, такая ситуация будет продолжаться и дальше.

Ну и надо сказать, что настроение среди российских военных эта история тоже подрывает. Они тоже очень сильно жалуются на то, что вода либо очень дорогая, либо ее совсем нет в Донецке и в окрестностях. Поэтому они тоже очень сильно страдают из-за всего происходящего, что, в общем, конечно, не может не радовать любого нормального человека.

История эта, как мне кажется, демонстрирует, что именно несет Российская Федерация жителям захваченных ею территорий. Это не только тоталитаризм, это не только рабство, но и возврат к средневековым условиям жизни. Вот настолько все просто. Те регионы Украины, которые попадают под власть России, возвращаются в средневековье, стоят полуразрушенными, там нет воды, нет отопления. Воду они не могут запустить, канализацию они разучились запускать, потом еще и свет начнет отключаться. То есть, главное содержание путинской России — это деградация и залитые дерьмом полуразрушенные города, и больше ничего. Ничего другого она предложить тем, кого пытается под себя подмять, не может.

Причем, это же не только на оккупированных территориях такая ситуация, где вот шли боевые действия. Это практически везде в России, за исключением нескольких крупных городов, потому что вот так там заведено. И сейчас вот они пытаются в Украине сделать такое же. Поэтому часто россияне недоумевают, мол, а что это вы, украинцы, не сдаетесь, что это вы продолжаете сопротивление, что вам не нравится, что вы боитесь. Ну вот этого и украинцы и боятся, украинцы не хотят жить в средневековом, в средневековой деспотии, залитой по колено говном, и поэтому надо против этого сражаться. Допустить превращение Украины в то же самое ни в коем случае нельзя.

Ну и тут надо сказать, что Россия выглядит так жалко и убого во многом из-за повального воровства. Хотя она и без Путина была во многом такой. Начальство России грабит народ, грабит казну и причем делает это достаточно бесцеремонно и жестко, это традиция такая. Действующий царь обычно смотрит на такое воровство без интереса, его это не касается, такая его манера отношений с народом и с боярами, которые управляют какими-то территориями. Но иногда, когда дела идут совсем плохо, то царю необходимо бросить одного или двух бояр на вилы разгневанному народу. В России в последнее время как-то резко ускорился процесс раскулачивания и истребления этого боярско-купеческого класса, то есть чиновников и бизнесменов.

Больше слушайте в видеоблоге Ивана Яковины на Radio NV