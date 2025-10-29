На самом деле, эмоциональная дискуссия вокруг диктанта «Треба жити!» — лучший признак, что мы, как общество и нация, живы, несмотря ни на что

Благодарность всем, кто присоединился к диктанту, это же правда круто, когда столько копий вокруг текста и начитки. Название нынешнего диктанта «Треба жити!». У нас есть только два выбора: сложить лапки или жить.

Украина и украинцы выбирают жить, несмотря ни на что.

Во время, когда Россия осуществляет геноцидные практики, уничтожая все украинское, наша задача — поддерживать наш язык, литературу, культуру, учить историю. Благодарность ВСУ за каждый наш день.

Это такие мелочи, из которых стоит извлечь уроки

В нашей аудитории Киево-Могилянки атмосфера была хорошая, хотя и переживали успеть. И смеялись, и шутили, и вздыхали, но точно не злились. Это такие мелочи, из которых стоит извлечь уроки до следующего диктанта. Лучше объяснить условия и правила. Отнестись к процессу немножко академичнее, это правда.

Я больше всего переживала за свой почерк, потому что мы так много в гаджетах и так мало пишем от руки, что реально иногда какие-то «карямбы», что сама не разберешь.

Текст Евгении был достаточно адаптирован. Ошибки, у кого были — всегда можно исправить, для того и пишем диктанты, чтобы не забывать о грамотности, чувствовать язык. Наталья Сумская, думаю, сегодня переживает, но хочу ей выразить благодарность за многолетнюю поддержку украинского слова — и это бесценно. А следующий диктант, дай Бог, писать всем нам в мире. Уже в следующем году.

