«Треба жити!». Обнародован текст Радиодиктанта национального единства
Текст диктанта читала Наталья Сумская, вызвав дискуссию о темпе начитки (Фото: Скриншот трансляції радіодиктанту)
29 октября был обнародован текст Радиодиктанта национального единства, который называется «Треба жити!» и был написан Евгенией Кузнецовой. Текст, с которым можно сверить свою версию написания диктанта, обнародовало Суспільне Культура.
NV публикует текст диктанта полностью.
Текст радиодиктанта 2025
Треба жити!
Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…
Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.
Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».
Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.
Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.
Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.
Когда объявят результаты диктанта
Результаты радиодиктанта объявят после того, как комиссия обработает и проверит все полученные письма. Точная дата будет объявлена позже. Например, в прошлом году радиодиктант проводили 25 октября, а результаты стали известны 4 декабря.
Чем запомнился Радиодиктант национального единства 2025
Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства стала украинская писательница Евгения Кузнецова. Составленный ею текст диктанта называется Треба жити!
Кузнецова — автор романов Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, а также нон-фикшена о языковой реальности в СССР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія. В 2023 году роман Драбина Кузнецовой стал Книгой года BBC, а в 2025 году вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus.
Прочитала радиодиктант Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, Народная артистка Украины с 2000 года, телеведущая, Лауреат Шевченковской премии 2008 года и Национальной кинопремии Золотой юла. Однако в Сети вспыхнули дискуссии между теми, кто упрекал Сумскую за чрезмерную скорость и огрехи начитки диктанта и теми, кто призвал помнить об объединяющей идее флешмоба.
Украинцы также создали многочисленные мемы о самых тяжелых фрагментах и малоизвестных словах, использованных автором в диктанте — среди которых «допіру» [только что], «пітятко» [цыпленок, маленький птенец] и «киях» [початок кукурузы].
Писательница и автор текста диктанта Евгения Кузнецова иронично отреагировала на критику содержания и темпа чтения.
«Радиодиктант действительно объединяет!!! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом „Зачем там запятая?“ Это диктант национального единства. Вас предупреждали!», — написала она на своей странице в Facebook.
Рекорды Радиодиктанта национального единства
Накануне 26-го Радиодиктанта национального единства Общественное рассказало самые интересные факты в именах и цифрах о традиции, которую тысячи украинцев поддерживают из года в год.
- В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд по самому массовому написанию радиодиктанта на одной локации.
- В 2018 году на проверку текст прислали текст 32 799 человека. В тот год ни одной ошибки не сделали 311 человек.
- В 2024 году радиодиктант на платформах Суспільного впервые собрал более 700 тысяч просмотров.
- 7 и 97 — возраст самого молодого и самого старшего участника радиодиктанта за все годы.
- Среди участников радиодиктанта была 90-летняя незрячая женщина — она писала текст с помощью соседки, которая записывала все с ее слов.
- 26 раз подряд, с первого года основания, радиодиктант писала 77-летняя Кристина Гоянюк, врач-бактериолог из Львова. Неоднократно женщина присылала работы, в которых не допускала ни одной ошибки при написании и становилась победительницей радиодиктанта.