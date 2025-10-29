«Треба жити!». Обнародован текст Радиодиктанта национального единства

29 октября был обнародован текст Радиодиктанта национального единства , который называется «Треба жити!» и был написан Евгенией Кузнецовой. Текст, с которым можно сверить свою версию написания диктанта, обнародовало Суспільне Культура .

NV публикует текст диктанта полностью.

Текст радиодиктанта 2025

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Реклама

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Когда объявят результаты диктанта

Результаты радиодиктанта объявят после того, как комиссия обработает и проверит все полученные письма. Точная дата будет объявлена позже. Например, в прошлом году радиодиктант проводили 25 октября, а результаты стали известны 4 декабря.

Чем запомнился Радиодиктант национального единства 2025

Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства стала украинская писательница Евгения Кузнецова. Составленный ею текст диктанта называется Треба жити!

Кузнецова — автор романов Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, а также нон-фикшена о языковой реальности в СССР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія. В 2023 году роман Драбина Кузнецовой стал Книгой года BBC, а в 2025 году вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus.

Прочитала радиодиктант Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, Народная артистка Украины с 2000 года, телеведущая, Лауреат Шевченковской премии 2008 года и Национальной кинопремии Золотой юла. Однако в Сети вспыхнули дискуссии между теми, кто упрекал Сумскую за чрезмерную скорость и огрехи начитки диктанта и теми, кто призвал помнить об объединяющей идее флешмоба.

Украинцы также создали многочисленные мемы о самых тяжелых фрагментах и малоизвестных словах, использованных автором в диктанте — среди которых «допіру» [только что], «пітятко» [цыпленок, маленький птенец] и «киях» [початок кукурузы].

Писательница и автор текста диктанта Евгения Кузнецова иронично отреагировала на критику содержания и темпа чтения.

«Радиодиктант действительно объединяет!!! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом „Зачем там запятая?“ Это диктант национального единства. Вас предупреждали!», — написала она на своей странице в Facebook.

Рекорды Радиодиктанта национального единства

Накануне 26-го Радиодиктанта национального единства Общественное рассказало самые интересные факты в именах и цифрах о традиции, которую тысячи украинцев поддерживают из года в год.