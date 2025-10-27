«Впервые бросил писать». В Сети раскритиковали актрису Наталью Сумскую за чтение Радиодиктанта

Украинцы написали Радиодиктант Надо жить, автором которого стала украинская писательница Евгения Кузнецова, а зачитала текст народная артистка Украины, актриса Наталья Сумская. Во время написания текста многие улыбнулись, однако не все дописали текст до конца — многие, в частности многолетняя победительница Радиодиктанта львовянка Кристина Гоянюк раскритиковала как сам текст, так и его начитку прямо во время прямого эфира. Она отметила, что текст был зачитан ужасно.

«Пусть бы лучше читал текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания», — сказала она.

В комментарии NV блогерка Монро отметила, что не дописала два последних предложения, потому что «пани Наталья читала очень быстро». И предложила в следующий раз привлекать не актеров, а учителей.

«Впервые лет за десять бросил писать диктант Национального единства из-за начитчицы. Наталья Сумская, сначала погнала так, что хотелось сказать усиковское „Don't push the horses!“. А потом просто перепутала предложения — взяла начало с одного, завершила предыдущим. И я на автомате за Сумской так и записал — дважды о „счастье тех, кого любим“. Поэтому на этот раз, сорри, без меня», — написал в Facebook Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

«Множество людей довольно раздраженно сетуют на нынешнее чтение диктанта и это можно понять — писать действительно было довольно трудно. Самый популярный вывод: диктант должны читать не актеры, а учителя. Но нифига. Вышебаба читал нормально, Роговцева, Гнатковский — претензий к ним я не помню. Вопрос, наверное, в подготовке. Возможно, пани Наталье не растолковали нормально, что диктовать и играть на сцене — это разные процессы. Были же репетиции, редакторы должны были это заметить и объяснить. Не забывайте, что за человеком в кадре стоит целая команда», — отметила журналистка Лена Чиченина.

«Радиодиктант. Все как-то наперекосяк. Вступительные ролики слишком затянуты. Надо было всем дать регламент по 30 секунд, а не по 2−3 минуты; тем более, когда лили „водичку“ ни о чем. Затягивать вступление диктанта настолько, когда у многих людей проблемы со связью и электроэнергией, — это перебор. Сам текст диктанта нормальный, хотя на самом деле уже достала эта „песпатронщина“. Нам надо формировать образ грозных и сильных, а не „песпатрон, воздушная тревога“. Диктовка текста — ужас. Начало — слишком быстро. Грубую ошибку в диктовке можно простить. Волнение, понимаю. Но ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО НОРМАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ? Ну пишут все в комментариях: медленнее. Ну почему не прислушаться? Во время диктовки должен был быть ритм, а не ритмомелодика. Это же не сцена. Наталья Сумская должна была бы просмотреть предыдущие эфиры, чтобы не делать такие ошибки. А то, что студия оборвала критический комментарий Кристины Гоянюк — это совсем какое-то дно», — отметил журналисты, а ныне военнослужащий Александр Мамай.

«На самом деле хочу сейчас поддержать пани Наталью Сумскую. Думаю, она и сама понимает, что сегодня чтение диктанта не удалось, поэтому очень хочется попросить всех не обострять и не доводить до негатива. Мы же пишем Радиодиктант национального единства не для того, чтобы расстраиваться и ссориться). По сути это хорошее развлечение, которое еще и обладает способностью хорошо нас объединять. Сегодня миллионы людей одновременно писали на украинском — и это главное, у нас у всех разные почерки, разные города и сейчас часто, к сожалению, разные страны. Но сегодня мы все писали, спешили, смеялись, волновались, немного возмущались, немного списывали)). И чувствовали себя ВМЕСТЕ. Это какая-то удивительная способность этого Радиодиктанту — дарить ощущение единства, которое измеришь не орфографически, а эмоционально. Собственно, сегодня хочется акцентировать именно на этом», — отметила поэтесса Татьяна Власова.

«И когда уже доверят учительнице читать радиодиктант? По методике и в приемлемом темпе? Не знаю, успел ли министр за Натальей Сумской, дети точно не успели, потому что и часть учительниц сдалась на „лелітках“ и „піцятку“. Но текст был замечательный, не прошлогодняя Родная хата, после которого надо было идти к психологу. Электричество выключили, интернет мигал, но мы написали!», — написала учительница киевской школы № 309 по имени Olga Alex.

«Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст прекрасный. Но диктовка — сплошная профанация. Извините, но Наталья Сумская, при всем моем уважении к ней как актрисе, тарахтела, как черт по коробке. Впечатление просто ужасное», — отметила пользовательница Сети Елена Чайко.

«В прошлом году я пропустила, поэтому исправляюсь. Темп был бешеный, ощущение, будто Наталья впервые видела текст. Я понимаю привлечение известных людей, но лучше бы диктовали учителя украинского языка, которые умеют интонировать правильно и следят за скоростью начитки», — написала пользовательница Сети fallenangel97.

Автор текста Треба жить писательница Евгения Кузнецова отреагировала на критику. Она отметила, что «Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом „Зачем там запятая?“ Это диктант национального единства. Вас предупреждали».