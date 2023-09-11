Саммит G20 в Индии. О чем говорит итоговая декларация 11 сентября, 16:51

Завершился ежегодный саммит лидеров стран G20, неформального объединения двадцати крупнейших экономик мира, состоявшийся 9−10 сентября в Индии

Наверняка самым большим разочарованием для украинцев стала совместная декларация саммита, над которой лидеры стран участников довольно долго дискутировали и согласовывали. В целом в ней в очередной раз подтвердили незыблемость резолюции ООН, осуждающей агрессию РФ против Украины, однако термин «война против Украины» изменен на «война в Украине». В итоговом документе также отсутствует требование немедленного вывода российских войск из Украины. Это свидетельство ослабления риторики против страны-агрессора, даже несмотря на то, что официально РФ на саммите представлял Сергей Лавров, а не Путин.

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Президент Украины, несмотря на свое желание стать приглашенным гостем саммита, такой возможности не получил, в отличие от прошлого года. Тогда президент Индонезии Видодо делал попытку стать медиатором в возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, поэтому Зеленский имел возможность обратиться к саммиту на Бали по видеосвязи, а итоговое заявление по поводу российской агрессии звучало жестче.

На самом деле поводов для нашего любимого — зрады — не так много. Прежде всего надо вспомнить, что G20 — это прежде всего финансово-экономический форум. Предложение объединить двадцатку крупнейших или растущих экономик мира высказали лидеры G7 в конце ХХ века и распространение идеи глобализации. Премьер-министр Индии Моди, которому пресса приписывает несомненный триумф по результатам саммита, как раз и имел целью председательством своей страны в G20 максимально сфокусировать внимание на финансово-экономических проблемах и климатических вопросах.

G20 — это прежде всего финансово-экономический форум

Частично ему это удалось. Впервые лидеры стран G20 поддержали глобальную цель утроить мощности возобновляемых источников энергии до 2030 года и согласились постепенно сокращать использование угля в энергетике. Еще одним важным достижением стал транспортный коридор или «Путь специй« («Spice Routes») между США, Индией и Саудовской Аравией, предусматривающий связь между Индией и Европой и который, по словам Байдена является «real big deal» или даже соглашением, меняющим правила игры в регионе. Некоторые обозреватели уже успели заявить, что соглашение намерено подорвать влияние Китая в регионе Персидского залива, а также создать конкуренцию инициативе «Один пояс, один путь», которая на данный момент переживает инвестиционный кризис. Китайские журналисты обвинили американцев в сознательном копировании этого инфраструктурного плана.

Другим важным измерением нынешнего саммита G20 стало дополнительное внимание к странам Глобального Юга, где Индия сумела получить неформальное лидерство именно из-за своего взвешенного подхода. Моди отметил, что главным дипломатическим достижением для его страны во время председательства в G20 является возможность выразить потребности Глобального Юга.

Добавлю, что есть по крайней мере два понимания термина страны «Глобального Юга». Первое, связанное с бывшими колониальными владениями европейских империй в других частях мира и связано с расположением крупных экономических центров и метрополий, таких как Лондон, Париж и Амстердам на севере. Поэтому страны Африки, Латинской Америки, большинство стран Азии и некоторые Австралоазии называют Глобальным Югом. Другое понимание связывают со стандартами жизни в странах названных выше регионов, характеризующихся материальными проблемами, различными формами не вовлеченности в международно-политические процессы и тому подобное.

На саммите Африканский Союз, организация, объединяющая 55 государств Африки, стала постоянным членом G20 на уровне с ЕС. До этого страны континента были представлены в объединении только Южноафриканской республикой. Больший вес и вовлеченность в процессы в таких международных организациях должны противостоять пропагандистскому утверждению РФ и Китая о «западных империалистах», как эксплуататорах и поработителях стран региона.

Поэтому саммит Большой двадцатки в Индии продемонстрировал единство в вопросе поддержки международно принятых норм по осуждению действий государств, посягающих на территорию других стран. Пусть это единство проявлено в несколько смягченной форме, но несмотря на это, статус нерушимости границ является международно признанной аксиомой. Саммит показал еще большую международную изоляцию России. Путин не участвовал даже в формате видеообращения, с которым имел возможность обратиться к участникам БРИКСа в прошлом месяце. Представители ЕС заявили, что саммит и итоговая декларация сохранила G20 как один из последних глобальных форумов, который является площадкой для главных мировых игроков и стран с рыночной экономикой, которые развиваются.

Си Цзиньпин также участия не принимал, учитывая невыгодное для себя международнополитическое положение, которым был наполнен саммит. Например, премьер Италии в неформальной беседе со своим визави из Китая заявила, что ее страна намерена покинуть китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Отсутствие Китая позволило Индии, по крайней мере по состоянию на сейчас, стать неформальным лидером стран Глобального Юга. Также Си Цзиньпин впервые со времени избрания на свою должность в 2013 году пропустил саммит G20, кроме того, считается, что после прошлогоднего саммита на Бали, лидер КНР потерял свою позицию, как человека преданного действующему международно-правовому порядку.

Без сомнения, Украине важно, чтобы на всех международно-политических площадках, где присутствует РФ, ее действия осуждали и призывали прекратить войну. Но за этим справедливым желанием привлечь агрессора к ответственности иногда мы не замечаем большую геополитическую картину, особенно противостояние между влиятельными мировыми игроками в странах Глобального Юга.

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