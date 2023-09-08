Мы выполнили свое обещание. Что изменила Индия во главе G20 8 сентября, 11:20

Васудхаива Кутумбакам — в этих двух словах заключена глубокая философия. Они означают «мир — одна семья»

Это всеобъемлющее мировоззрение, которое побуждает нас развиваться как одной универсальной семье, преодолевая границы, языки и идеологии.

В период председательства Индии в G20 это выражается в призыве к прогрессу, ориентированному на человека. Как «Единая Земля», мы собираемся вместе, чтобы заботиться о нашей планете. Как одна семья, мы поддерживаем друг друга в стремлении к росту. И мы вместе движемся к общему будущему — единому будущему, что является неоспоримой истиной в наше взаимосвязанное время.

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Постпандемический миропорядок сильно отличается от предшествующего ему. В числе прочих можно выделить три важных изменения.

Во-первых, растет понимание того, что необходимо перейти от взгляда на мир, ориентированного на ВВП, к взгляду, ориентированному на человека.

Во-вторых, мир признает важность устойчивости и надежности глобальных цепей поставок.

В-третьих, раздается коллективный призыв к укреплению принципа многосторонних отношений путем реформирования глобальных институтов.

Наше председательство в G20 сыграло роль катализатора этих изменений.

В декабре 2022 года, когда мы принимали председательство от Индонезии, я писал, что «двадцатка» должна стать катализатором изменения менталитета. Это было особенно необходимо в контексте актуализации маргинализированных устремлений развивающихся стран, Глобального Юга и Африки.

Саммит «Голос Глобального Юга» в январе 2023 года, в котором участвовали представители 125 стран, стал одной из важнейших инициатив в рамках нашего председательства. Это было значимое мероприятие по сбору информации и идей от стран Юга. Африканские страны не только приняли в нем самое активное участие, но и добились включения Африканского союза в число постоянных членов G20.

Я взял на себя обязательство расширить глобальный стол переговоров

Взаимосвязанный мир означает, что наши проблемы во всех сферах взаимосвязаны. В этом году мы находимся на полпути к реализации Повестки дня на период до 2030 года, и многие с большой озабоченностью отмечают, что прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) отстает от графика. План действий G20 на 2023 год по ускорению прогресса в достижении ЦУР будет определять дальнейшее направление деятельности «G20» по реализации ЦУР.

В Индии жизнь в гармонии с природой была нормой с древних времен, и мы вносим свой вклад в борьбу с изменением климата даже в наше время.

Многие страны Глобального Юга находятся на разных стадиях развития, и действия в области климата должны дополнять друг друга. Амбиции по борьбе с изменением климата должны сопровождаться действиями по финансированию и передаче технологий.

Мы считаем, что необходимо перейти от чисто ограничительного подхода к тому, что не следует делать, к более конструктивному подходу, сосредоточенному на том, что можно сделать для борьбы с изменением климата.

Ченнайские принципы высокого уровня для устойчивой и жизнеспособной «голубой экономики» направлены на сохранение здоровья наших океанов.

В рамках нашего председательства должна появиться глобальная экосистема чистого и зеленого водорода, а также инновационный центр «Зелёный водород».

В 2015 году мы создали Международный солнечный альянс. Теперь, в рамках Глобального альянса по биотопливу, будем поддерживать мир в обеспечении энергетических преобразований в соответствии с преимуществами циркулярной экономики.

Демократизация климатических действий — лучший способ придать импульс этому движению. Подобно тому, как люди принимают ежедневные решения, основываясь на своем долгосрочном здоровье, они могут принимать решения об образе жизни, основываясь на воздействии на долгосрочное здоровье планеты. Подобно тому как йога стала глобальным массовым движением за здоровый образ жизни, мы также подтолкнули мир к формированию образа жизни для устойчивой окружающей среды (Lifestyles for Sustainable Environment, LiFE).

В связи с воздействием на планету изменения климата обеспечение продовольственной и пищевой безопасности будет иметь решающее значение. Просо, или так называемая Шри Анна, может помочь в этом, одновременно способствуя развитию климатически рационального сельского хозяйства. В Международный год проса мы поставили его на мировой стол. Декканские принципы высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию также оказались полезными в этом отношении.

Технология — это преобразующий фактор, но ее также необходимо сделать инклюзивной. В прошлом благами технологического прогресса пользовались не все слои общества. За последние несколько лет Индия показала, как можно использовать технологии для сокращения неравенства, а не для его усиления.

Например, миллиарды людей во всем мире, которые не имеют доступа к банковским услугам или цифровой идентификации, могут быть вовлечены в финансовую жизнь с помощью цифровой общественной инфраструктуры (ЦОИ). Решения, которые мы создали с помощью ЦОИ, получили мировое признание. Теперь с помощью G20 мы будем помогать развивающимся странам адаптировать, создавать и масштабировать ЦОИ для раскрытия потенциала инклюзивного роста.

То, что Индия является самой быстрорастущей крупной экономикой, не случайно. Наши простые, масштабируемые и устойчивые решения позволили уязвимым и маргинализированным слоям населения тать ключевыми игроками в истории нашего развития. От космоса до спорта, от экономики до предпринимательства — индийские женщины играют ведущую роль в различных секторах. Они изменили нарратив с развития женщин на развитие под руководством женщин. Наше председательство в G20 направлено на преодоление гендерного цифрового разрыва, сокращение разрыва в участии в рабочей силе и повышение роли женщин в руководстве и принятии решений.

Для Индии председательство в G20 — это не просто дипломатическая деятельность на высоком уровне. Будучи матерью демократии и образцом разнообразия, мы открыли для всего мира двери, ведущие к этому опыту.

Сегодня масштабные достижения — это качество, которое ассоциируется с Индией. Председательство в G20 не является исключением. Оно превратилось в движение, управляемое народом. К концу срока нашего председательства в 60 городах Индии будет организовано более 200 встреч по всей стране, в которых примут участие около 100 000 делегатов из 125 стран. Ни одно председательство не охватывало столь обширных и разнообразных географических пространств.

Одно дело — слышать от кого-то о демографии, демократии, разнообразии и развитии Индии. Совсем другое — ощутить все это на собственном опыте. Я уверен, что наши делегаты G20 подтвердят это.

Наше председательство в G20 направлено на то, чтобы преодолеть разногласия, разрушить любые барьеры и посеять семена сотрудничества, которые питают мир, — когда единство преобладает над разногласиями, когда общая судьба преобладает над изоляцией. Председательствуя на G20, я взял на себя обязательство расширить глобальный стол переговоров, чтобы каждый голос был услышан, и каждая страна внесла свой вклад в диалог. Я уверен, что мы выполнили свое обещание и добились результатов в этом направлении.

Перевод NV

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