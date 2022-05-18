Невозможно построить новую страну со старыми людьми 18 мая, 10:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Как будем жить дальше? Что нас ждет уже через несколько лет и используем ли мы шанс начать новый этап для страны, за который заплачено тысячами жизней и покалеченных судеб?

Никаких сомнений, что мы победим, но никто наверняка не скажет, как именно будет выглядеть победа. Вариантов множество: без территорий, которые сейчас захвачены врагом; со всеми территориями, которые были нашими до войны; в границах УССР или от Карпат до Урала.

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Территории это, конечно, очень важно, ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои города и села, или против воли оказались в оккупации и мечтают вернуться к нормальной жизни. Но есть вопросы не менее, а может и более важные, чем территории и, кстати, враг подает нам отличный пример, что погоня за землями, когда нет ума, ведет в никуда.

Сможем ли мы справиться с собственными территориями после победы? Как будем жить дальше? Что нас ждет уже через несколько лет и используем ли мы шанс начать новый этап для страны, за который заплачено тысячами жизней и покалеченных судеб? Все больше и больше людей начинают задавать себе эти вопросы и, к сожалению, на многие из них нет легких ответов.

Каким будет процесс экономического обновления и какие отрасли получат первоочередную поддержку? Перечислять можно долго и аргументированно, ведь для восстановления привычной жизни потребуется многое — жилье, инфраструктура, еда, горючее, привычные услуги, эффективная финансовая отрасль, наконец, оборонная промышленность, чтобы никому не пришло в голову «повторить» — список длинный. И, как вы сами понимаете, процесс экономического возрождения может быть организован по-разному.

Инфраструктуру могут восстанавливать государственные компании и чиновники, а могут иностранные концессионеры, избранные по прозрачным процедурам; сельское хозяйство можно развивать без свободного рынка земли, как сейчас, а можно все же отважиться и открыть рынок по-настоящему; можем обеспечивать переселенцев жильем посредством сотрудничества государства с «проверенными» застройщиками, а можно и используя рыночные механизмы, предусматривающие честную конкуренцию, и таких примеров-сравнений «государство — рынок» можно привести довольно много. К сожалению, как мы прекрасно знаем по собственному опыту, вряд ли многие из них — на пользу государства.

Вот именно поэтому, на мой взгляд, нашей победой будут не территории, а тот порядок, который мы на них наведем. Уверен, что огромное количество переселенцев мечтает о родной земле, но вряд ли захочет возвращаться к прежней жизни, без настоящих реформ, справедливых судов, полной коррупции и бюрократии, которая сует свой государственный нос везде, где не надо. Если с этим не покончить сейчас, то когда? И если мы хотим, чтобы очереди на границе стояли в сторону Украины, то для этого необходимо создать условия и прежде всего:

Нужно либерализовать экономику и обеспечить действенные правовые механизмы защиты бизнеса, что, очень надеюсь, поможет привлечь хоть какие-то прямые иностранные инвестиции (FDI), которых так не хватало Украине все тридцать лет независимости. Без этого нам никогда не построить современную богатую страну, даже если удастся захватить всю Россию и установить флаг на одной из башен Кремля. FDI — это новые рабочие места, новые технологии и новая культура ведения бизнеса. Все это позволит украинским компаниям подняться на новый уровень в своем развитии, ведь конкурируя с сильными и сам становишься сильнее. А если каждая компания, малая, средняя или крупная, иностранная или украинская, будет иметь возможность защитить свои интересы в честном суде, то у нас появится шанс сломать государственно-олигархическую структуру украинской экономики и, наконец, начать ее развитие по новым стандартам. И вот тогда у многих украинцев может появиться стимул возвращения в Украину. Иначе не получится — не думаю, что очередная государственная программа, какое-нибудь «Большое …ство» за деньги западных доноров под руководством родного чиновничества сможет подтолкнуть украинцев к возвращению на Родину. А именно это должно стать одной из главных стратегических целей государства, потому что не стоит думать о счастливом экономическом будущем страны, если не сможем…

… остановить демографический кризис, который уже много лет является одной из самых болезненных и острых проблем Украины и достиг неслыханного масштаба с начала войны. Если ничего не делать, то через несколько десятилетий его последствия для Украины будут просто катастрофическими. Поощряя инвесторов, иностранных и национальных, создавать рабочие места в Украине, мы, по крайней мере, получим шанс существенно притормозить процесс сокращения и обескровливания украинской нации. А для этого, как вы прекрасно понимаете, ярких лозунгов, пылких речей и щедрых, но невыполненных обещаний будет мало, нужны настоящие реформы. Вот сейчас все переживают, будут ли деньги Украине на восстановление и много ли дадут? Уверен, что будут, но гораздо важнее — это не сколько дадут, а как мы их используем. Если так же, как в течение трех десятилетий независимости использовали деньги МВФ, то пользы будет немного, сколько бы ни дали. А чтобы была польза, на века, абсолютно необходимо…

… коренным образом изменить систему образования, начиная с начальной школы и заканчивая высшей. В долгосрочной перспективе — это важнейшая и может самая сложная из всех реформ. Но без этого никак… Невозможно создать новую страну со старыми людьми.

Ну и последнее, без чего точно не построишь новую Украину — решительность. Реформы, тем более стратегического характера, которые коренным образом изменят страну — это всегда не очень популярно, даже больно и многим точно не понравится. Как доказано на практике, самые непопулярные реформы государственные деятели должны делать быстро, решительно и тогда, когда находятся на вершине популярности. Мне кажется, что лучшего времени для решительных реформ, чем сейчас, когда солнце славы и народной любви так ярко озарило и согрело своим теплом улицу Банковую, не будет. Самое время начинать! Оставьте уничтожение врага военным — они сами отлично знают, что делать, и уверенно доказали, что умеют побеждать даже без советов из Киева. А между тем, не теряя ни мгновения, пока не угасла любовь, открывайте второй фронт настоящих реформ и докажите народу, что эта война не только за территории, а за лучшую судьбу и качественно новую жизнь!

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