Что делать с налогами? 17 мая, 13:28 Цей матеріал також доступний українською

Давайте поговорим об этом

На днях министр финансов Сергей Марченко выступил с важными заявлениями в интервью журналу The Economist — очень известному изданию из Лондона. Он говорит, что если война продлится еще больше четырех месяцев, то «потребуются болезненные меры». Их три, по его словам. Во-первых, повышать налоги. Во-вторых, сокращать расходы. В-третьих, национализировать некоторые компании.

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Давайте поговорим о первой мере.

На самом деле ситуация в бюджете Украины ужасная — и министр это видит лучше нас. Падают пошлины (уменьшился импорт и на многие товары сократили ставки пошлин). Около половины бизнесов остановили деятельность. Нет ни налога на прибыль, ни НДС, ни налогов на доходы сотрудников, потому что нет прибыли, нет добавочной стоимости, и зарплаты упали иногда в несколько раз.

Я полагаю, что дефицит бюджета уже примерно 30% - и это нормально для воюющей страны.

Подняв через четыре месяца налоги, мы, возможно, снизим дефицит бюджета с 30% до 25% (или если он будет к тому времени 50%, то может до 40%). Но это вообще ничего принципиально не изменит в наполнении нашего бюджета.

Однако те предприниматели, которые думают сейчас — возобновлять ли бизнес — скорее всего, решат, что не стоит. Те наши граждане (а их уже около шести миллионов), которые уехали, решат не возвращаться. Те инвесторы, которые думают, а не инвестировать ли в Украину после победы, решат, что есть страны с более логичным правительством. И лучше уже туда деньги вложить.

Нет ни налога на прибыль, ни НДС, ни налогов на доходы сотрудников

Что бы я хотел услышать от министра финансов (и других министров): как сделать Украину привлекательной страной для того, чтобы тут делать бизнес и строить новые фабрики и восстанавливать разрушенные?

И я не вижу для этого другого решения, кроме как — временно заменить нашу налоговую систему помощью от богатых стран-союзников. Чтобы снизить налоги и восстановить экономику. А потом начать их понемногу повышать.

И вот было бы здорово прочитать расчеты министра, сколько для этого нужно денег? Как он ведет переговоры со странами-донорами, чтобы убедить их, что деньги не украдут? Как он собирается доказать Западу, что наши низкие налоги не будут использоваться компаниями их стран, чтобы просто уменьшить свои налоговые платежи, а не создавать добавочные рабочие места? (то есть доказать, что мы хотим стать Мексикой, а не Панамой). С какими компаниями планируются переговоры об инвестициях? Как он собирается решить вопрос со страховкой бизнеса на случай разных форс-мажоров, которые не покрываются обычными страховыми компаниями?

А еще министр говорит, что Украина будет платить по внешним долгам по графику — нам не надо реструктуризации. Пакистану, Шри-Ланке, Аргентине, Ливану — им всем надо. А Украине не надо.

И если уже больше в деталях говорить о налоговой системе, то я считаю, что высокими должны быть рентные платежи и акцизы. А все остальные налоги как можно ниже. Но это уже часть более серьезной дискуссии, в которой я могу и неправ оказаться.

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