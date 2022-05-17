Преступный идиотизм. Как можно добивать бизнес в условиях войны? 17 мая, 18:03 Цей матеріал також доступний українською

Нам нужно победить в сложной внутренней войне

Еще до войны, выступая за границей, я говорил, что экономически есть две Украины.

Одна — богатая, но гнилая. Построенная на лжи и коррупции, на политических играх и имперском понимании власти, когда начальник прав, потому что он начальник. От олигархов до поселковых советов «решалы» и воры даже называли себя бизнесменами. На настоящих предпринимателей они смотрели свысока, как на лохов и ресурс, на что-то, что нужно доить и отжимать. Бизнес виновен потому, что он бизнес. Существует — значит что-то точно нарушает. Надо просто проверить.

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Вторая Украина — свободная, предпринимательско-волонтерская, которая работает, потому что хочет создавать и честно зарабатывать, делать мир и собственную жизнь лучше. Щедро отдавать и поддерживать тех, кому это нужно. Платить справедливые налоги. Удивлять и завоевывать мир своим талантом, сервисом, креативом, технологиями и инновациями. И все это по собственному желанию, по собственному усмотрению, за собственные деньги, без поддержки государства, часто несмотря на его сопротивление. Потому что это предпринимательство. Мы — нация воинов, технологий и творцов!

Я счастлив, что сейчас все говорят, что Украина — это воля и свобода. Я согласен на 1000%, но это необходимо доказывать каждый день. Нужна свободная экономика. Свободный рынок. Максимальный отказ от участия государства в экономике. Это единственный путь.

Но так думают не все.

Прямо сейчас представители государства публично призывают быстрее повышать налоги и жестче проверять выживших. Добивать? Это преступный идиотизм.

Как помочь тем, кто потерял свои производства и компании из-за ракетного удара или захвата территорий? Как помочь тем, чьи продажи упали на 50-70-100%? Как вернуть в страну таланты, которые уже в Лиссабоне или на низком старте? Как привлечь инвестиции? Даже внутренние. Потому что почти все предприниматели, с которыми я общаюсь, думают о диверсификации и хотят инвестировать в другие рынки. Как убедить иностранные компании и фонды, что война или коррупция не остановит или разрушит их бизнес? Именно это задача власти и экономических министерств и комитетов!

Бизнес — не жертва. Бизнес — собственник.

Бизнес свободен, силен и объединен. Мы будем требовать перемен. Государство — сервис. Мы — ваш клиент. Экономический блок должен создавать среду, стимулирующую развитие. И мы готовы сотрудничать.

Гетманцев должен уйти. Такие, как он, должны уйти. Коррупционная государственно-политическая экономика должна исчезнуть.

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