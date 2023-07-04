«Большая семерка» формирует новый глобальный уклад. Какое в нем место Украины 4 июля, 15:00

На майском саммите «Большой семерки» была сделана первая заявка на изменение глобального экономического устройства

На прошлой неделе в Украине эксперты и политики среди других вопросов активно обсуждали результаты Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), проходившей в Лондоне 21−22 июня. В то же время, на мой взгляд, украинское политическое и экспертное сообщество уделило недостаточно внимания дискуссиям и итоговым документам саммита «Большой семерки», состоявшегося 19−21 мая в японском городе Хиросима.

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Каждая такая встреча лидеров ведущих государств мира — это обсуждение вызовов, с которыми сталкивается мировое сообщество, и путей реагирования на них. По результатам таких обсуждений не принимаются какие-то обязательные решения. Вместе с тем, дискуссии и соответствующие документы во многом определяют идеологию будущих решений стран «Большой семерки» и тех институтов, членами которых они являются.

Основным итоговым документом является Коммюнике. В то же время, кроме Коммюнике, «Большая семерка» приняла 6 отдельных заявлений, а именно: «Заявление по Украине», «Ядерное разоружение глазами лидеров „Большой семерки“: взгляд из Хиросимы», «Заявление по экономической устойчивости и экономической безопасности», «План действий „Большой семерки“ по развитию экономики чистой энергии», Хиросимское заявление «О действиях ради устойчивой глобальной продовольственной безопасности».

Украинская тема саммита и участие президента Украины в нем уже нашли свое отражение в публикациях в СМИ и комментариях экспертов. Поэтому не имеет смысла повторять сказанное. В то же время, следует обратить внимание на те пункты дискуссий, которые, по моему мнению, требуют отдельного рассмотрения.

Для Украины это означает необходимость определиться

Ядерное разоружение



Заявление «Ядерное разоружение глазами лидеров „Большой семерки“: взгляд из Хиросимы» стало фактически первым в истории этого объединения документом, посвященным построению мира без ядерного оружия, где безопасность каждой страны будет оставаться на том же уровне. Речь шла о сохранении действующих договоренностей — Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Появление такого заявления свидетельствует о том, что «Большая семерка» сегодня серьезно воспринимает ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, России и Ирана.

Экономическое принуждение

В «Заявлении по экономической устойчивости и экономической безопасности» констатировался тревожный рост случаев экономического принуждения, направленных на использование экономической уязвимости и зависимости и подрыв внешней и внутренней политики и позиций членов G7 и их партнеров во всем мире. Поэтому «Большая семерка» будет работать над эффективным противодействием попыткам использовать экономическую зависимость как оружие. Это подрывает функционирование многосторонней торговой системы и нарушает международный порядок и подрывает глобальную безопасность и стабильность. Вопросами такого противодействия будет заниматься новосозданная специальная институция — Координационная платформа по вопросам экономического принуждения.

Как по мне, это достаточно серьезное заявление. Поэтому, очевидно, следует ожидать появления международно-правовых документов, которые бы определяли содержание и формы экономического принуждения и инструментарий противодействия соответствующим практикам.

Отношения с Китаем

Участники саммита заявили, что они не ставят целью изоляцию Китая. В экономическом плане «Большая семерка» будет добиваться равных прав для своих компаний и работников в экономических отношениях с Китаем и активно противодействовать китайским нерыночным практикам. При этом участники саммита признали необходимость защиты отдельных передовых технологий из соображений национальной безопасности.

Вообще, лидеры стран высказались в пользу адекватной реакции на связанные с зарубежными инвестициями рисками в дополнение к имеющимся инструментам целевого контроля за экспортом товаров и услуг и импортных инвестиций.

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Экономическое развитие

Этим вопросам участники саммита посвятили львиную долю времени. Здесь я бы выделил следующие моменты.

Проблема долга. Участники отметили критическую важность решения проблемы задолженности стран с низким и средним уровнем дохода. Была подтверждена необходимость полной реализации инициативы ОЭСР «Общие рамки урегулирования долгов за пределами Инициативы приостановления обслуживания долга». Очевидно, что Украина должна учесть эти моменты в переговорах с иностранными кредиторами и при разработке собственной долговой стратегии.

Экономическая политика. Здесь, как по мне, следует обратить внимание на два момента. Это осуждение «стратегий использования ряда нерыночных политик и практик« (непрозрачные и вредные промышленные субсидии, нерыночные практики государственных предприятий, все формы принудительной передачи технологий и тому подобное). В то же время, когда речь идет о реализации Парижского климатического соглашения, участники высказались за усиление экономических стимулов для противодействия климатическим изменениям. Экологическая политика требует значительных новых стимулов, соответствующей промышленной политики, государственных и частных инвестиций.

Цифровые технологии. Участники саммита выразили обеспокоенность решениями, которые «неоправданно» требуют от компаний локализовать данные, позволяют правительствам получать доступ к данным без соответствующих гарантий и средств защиты и т. д. В то же время, «Большая семерка» будет усиливать международный диалог с целью противодействия злоупотреблениям в цифровой сфере, защиты глобальных производственно-коммерческих цепей от незаконного влияния, шпионажа, незаконной утечки знаний и саботажа.

Отдельная тема — продовольственная безопасность

Этому вопросу был посвящен специальный документ Хиросимское заявление «О действиях по обеспечению устойчивой глобальной продовольственной безопасности» (Hiroshima Action Statement for Resilient Global Food Security). Видение «Большой семерки» проблем продовольственной безопасности и перспектив развития сельского хозяйства в целом требует отдельного анализа. Поэтому лишь отметим, что участники определили шаги по преодолению текущего продовольственного кризиса, предупреждению возникновения таких кризисов в будущем и обеспечению устойчивой продовольственной безопасности для всех.

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И напоследок два общих вывода.

Во-первых, саммит состоялся во времена, когда действующий мировой порядок, основу которого составляли соответствующие нормы и правила, столкнулся с целым рядом фундаментальных вызовов. В основе этих вызовов лежат фундаментальные экономические и технологические изменения. Мир развивается, а развитие — это новые проблемы и политические реалии. Другой вызов — это прямые нарушения согласованных принципов международного взаимодействия в различных сферах. Поэтому сегодня можно говорить о том, что мировое сообщество, и, прежде всего, страны-лидеры, в частности «Большая семерка», сегодня активно работает над формированием нового глобального устройства.

Во-вторых, традиционно, G7 была ведущим игроком (лидером) в сфере установления международных правил игры. В последнее время международный ландшафт существенно изменился. Например, появились альтернативные форматы типа G20. В таких условиях возникает вопрос лидерства в отношении изменений, в которых нуждается мир. Очевидно, что во времена глобализации такие изменения требуют коллективного лидерства, предпосылкой эффективности которого является единство в данном случае «Большой семерки». С другой стороны, G7 требует четкого алгоритма сотрудничества с другими подобными платформами и инициативами, но на основе ценностей, которые разделяют государства — члены этого объединения.

Ну а для Украины это означает необходимость определиться — как участвовать в формировании новых правил и механизмов соблюдения, в каких сферах (случаях) Украине политически и экономически выгоднее просто присоединиться к соответствующим нормам, стандартам и механизмам.

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