Какой месседж послали Путину с саммита G7 24 мая, 20:13 NV Премиум

Сейчас Москва стоит перед выбором

Мое прочтение хода саммита G7 в Хиросиме таково: полные решимости Украина и Запад послали Путину месседж о переговорах, иначе он столкнется с неизбежным поражением.

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Украина готовит свое контрнаступление и надеется на его успех. Но если удастся убедить Россию пойти на мирные переговоры, тогда Украина сможет сдержать контрнаступление и спасти много жизней с обеих сторон.

G7 выстроила месседж о том, что Запад будет поддерживать Украину в экономическом, военном плане. А предоставлением Зеленскому в Хиросиме платформы выйти на глобальный Юг, — что Россия также сейчас сталкивается со все большей международной изоляцией.

Продолжение войны только ухудшит положение России — и намного

Месседж был также и о санкциях против России — что они будут усилены, а выход на Глобальный Юг еще больше будет способствовать этому.

Поэтому продолжение этой войны только ухудшит положение России — и намного. И проводить переговоры надо сейчас, иначе…

Зеленый свет на поставку F-16 Украине также был последней пересеченной красной линией.

Это свидетельствует о том, что теперь Украина получит полный диапазон конвенционных средств для способности победить в войне и обеспечения мира. Это еще один месседж Москве.

Но также это является гарантией для Украины, что она может начать переговоры с Москвой с позиции силы — и она будет меньше зависеть от соглашения о будущем членстве в НАТО, если сможет защитить себя, поскольку теперь имеет доступ к полному спектру конвенционных военных возможностей.

Сейчас Москва стоит перед выбором — начать ты переговоры или столкнуться с неизбежным поражением.

Перевод NV

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