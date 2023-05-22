Краткие итоги саммита G7 для Украины 22 мая, 19:16

В целом все достаточно оптимистично. Но есть одно «но»

Краткие итоги G7 для Украины:

1. Украина победит и G7 сделает все для этого.

2. Формула мира может быть только украинской.

3. Украина вернет себе территории до границ 1991 года.

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4. Оружие дадут все.

5. В том числе F-16.

6. США дают новый пакет военной помощи Украине на $375 млн.

7. Санкции в отношении России будут увеличиваться, цель — парализовать военную машину России.

8. Финансовая помощь для Украины будет продолжена.

9. С Кореей и Японией Украина будет усиливать экономическое сотрудничество.

10. Мир готовится к росту военных (и экономических) угроз со стороны Китая.

11. Так же Китаю передали предупреждение вследствие роста поставок оружия за границу.

12. Страны G7 стремятся устранить уязвимость в цепочках поставок критических материалов (опять намек на Китай).

В целом все довольно оптимистично.

Но в послевоенном прогнозе для Украины (а мы не сомневаемся в победе) мы все равно остаемся в сценарии «жертва», которая, не имея своего плана, останется зависимой от других игроков.

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