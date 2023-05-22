Краткие итоги саммита G7 для Украины
В целом все достаточно оптимистично. Но есть одно «но»
Краткие итоги G7 для Украины:
1. Украина победит и G7 сделает все для этого.
2. Формула мира может быть только украинской.
3. Украина вернет себе территории до границ 1991 года.
4. Оружие дадут все.
5. В том числе F-16.
6. США дают новый пакет военной помощи Украине на $375 млн.
7. Санкции в отношении России будут увеличиваться, цель — парализовать военную машину России.
8. Финансовая помощь для Украины будет продолжена.
9. С Кореей и Японией Украина будет усиливать экономическое сотрудничество.
10. Мир готовится к росту военных (и экономических) угроз со стороны Китая.
11. Так же Китаю передали предупреждение вследствие роста поставок оружия за границу.
12. Страны G7 стремятся устранить уязвимость в цепочках поставок критических материалов (опять намек на Китай).
В целом все довольно оптимистично.
Но в послевоенном прогнозе для Украины (а мы не сомневаемся в победе) мы все равно остаемся в сценарии «жертва», которая, не имея своего плана, останется зависимой от других игроков.
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