Агенты ФСБ в ключевых структурах. О чем США предупреждают Украину 20 июля, 16:03 NV Премиум

Если сейчас не будет работать внутренняя безопасность и контрразведка, то Генштаб или подразделения в ходе войны не смогут реализовать свои тактические и стратегические планы

О процессах, происходящих в США в отношении Украины. Вокруг президента Байдена сегодня день есть два лагеря. Один из них лагерь, который олицетворяется с госсекретарем Энтони Блинкеном. Это те, которые настаивают на позиции, что Украину как можно скорее надо привести в НАТО, обеспечить победу, а потом разбираться с массой плюсов/минусов, хороших, плохих, таких, всяких. При том, что США очень хорошо осведомлены о кадровых вещах, о вопросах соблюдения права, судах, коррупции. Но есть вторая часть, олицетворением которой является директор Центрального разведывательного управления Бернс, который настаивает на том, что надо по пути к победе в этой войне, к обретению членства в НАТО, устранять эти негативные вещи. Среди них особенно отмечаются две.

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Это тема коррупции и тема большого количества резидентуры ФСБэшной в государственных украинских структурах. И об этом все время идет разговор. Причем надо отдать должное. Об этом крик нигде ни Бернс, ни его окружение, ни члены этого клуба, если так можно сказать, нигде не поднимают. Они просто спокойно говорят, приводя примеры. Прежде всего, если взять время за три месяца до саммита НАТО в Вильнюсе, то линия госсекретаря все больше и больше набирала силу. Это породило надежду на то, что может быть не только приглашение, а могут быть очень серьезные решения, которые классифицируют как почти полное приближение Украины к НАТО.

Где-то 1 июля украинской общественности стало известно о визите Уильяма Бернса в Украину. Собственно, во время этого визита и встречи в Киеве, а это было в 10-х числах июня, обсуждались все эти вещи. И уже где-то числа 6−7 июля стало понятно,