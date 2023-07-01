Тайный визит в Украину. Главе ЦРУ рассказали о планах освобождения территорий и переговоров с РФ — WP 1 июля, 03:18 Военные передали Бернсу и другим «бычью» уверенность в том, что их цель — отвоевать значительную территорию до осени (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Украинские власти раскрыли директору ЦРУ Уильяму Бернсу возвращение оккупированных Россией территорий во время его тайного визита в Украину. Также обсуждалось начало переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.



Отмечается, что поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки.

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По данным источников издания, целью визита было подтвердить приверженность администрации США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине защитить себя.

Публично украинские чиновники выражали разочарование по поводу критики темпов контрнаступления.

Но, как утверждают источники, в частных разговорах военные планировщики в Киеве передали Бернсу и другим «бычью» уверенность в том, что их цель — отвоевать значительную территорию до осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года.

«Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

ЦРУ отказалось дать оценку Бернсом перспективам наступления.