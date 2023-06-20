В правительстве Венгрии заявили, что освободили украинских пленных 20 июня, 01:11 Золтан Ковач заявил, что пленные являются «свободными людьми» (Фото:Zoltan Kovacs/Twitter)

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что его страна освободила украинских пленных, которые находились в России.



Об этом сообщает CNN.



Он отметил, что украинские военные были освобождены в РФ «после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена». Ковач заявил, что военные поехали в Венгрию по собственному желанию.

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Чиновник подчеркнул, что большинство военных имели также венгерское гражданство, а другие «получили статус беженца в Венгрии».

«Теперь они являются свободными лицами, которые могут остаться в Венгрии или покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию. Венгерское правительство больше не следит за их перемещениями», — заявил Ковач.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.



Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. В МИД пригласили временного поверенного Венгрии.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативы Шемьена, о которой не знали в правительстве.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 пленных защитников.