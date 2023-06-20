Украина вернула трех военнопленных из Венгрии 20 июня, 18:10 Дипломаты вывезли из Венгрии трех украинских пленных (Фото:NV)

Посольство Украины в Будапеште смогло вернуть из Венгрии трех украинских военнопленных, которых передало стране государство-агрессор Россия без ведома Киева. Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Обновлено в 19:14. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал фото трех освобожденных защитников.

По словам Николенко, освобожденные защитники уже находятся на украинской территории, им помогают со всеми вопросами.

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«Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины принимают активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников», — добавил он.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.