Удары по Севастополю и истерика россиян. Какой объект следующий 13 сентября, 19:13 NV Премиум

Повреждена главная ремонтная база Черноморского флота РФ

Сразу после 3 часов ночи 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской судоремонтный завод. Уже ночью было понятно, что обязательно будут какие-то объекты в виде кораблей поражены. И уже на утро мы получили данные о том, что один большой десантный корабль и одна подводная лодка — носитель ракет Калибр, с которого были запуски на материковую Украину — поражены.

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Как некоторые шутят, они не утонули, потому что были в сухом доке, стояли на ремонте. Но теперь им уже тот ремонт не понадобится. Это заметный успех Вооруженных сил Украины. Эксперты предполагали, что это ракеты. А потом мы получили подтверждение от военных, что это высокоточные ракеты, которые запускаются с военных самолетов. Так что все нормально.

Судоремонтный завод называют главной ремонтной базой Черноморского флота Российской Федерации. Это абсолютная правда. Еще с советских времен это мощнейший судоремонтный завод. По крайней мере раньше он мог выполнять самые сложные задачи по переоборудованию военных кораблей, чтобы привести их в модернизированное состояние. После того как Крым был захвачен, понятно, что прежде всего россияне его присвоили, и эксплуатируют. Поэтому он является одним из главных материальных обеспечивающих объектов Черноморского флота России. Он расположен около бухты, которая называется Килен-бухта.

Ночью уже по местным пабликам сотни горожан были в истерике: