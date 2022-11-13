Не было проектов. Депардье закрывает свой продюсерский центр в России 13 ноября, 06:01 Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году, но в апреле 2022 года осудил Владимира Путина за полномасштабное вторжение в Украину (Фото:REUTERS/Stefanie Loos)

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, закрывает свой продюсерский центр в России под названием ПЦ ЖД.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на друга Депардье продюсер Арно Фрилли.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам», — сказал Фрилли российским пропагандистам.

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Он также заявил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье Нормандия — Неман. Депардье собирался снимать его как российско-французский проект в Калининградской области, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое Фрилли называет «кризисом» французская сторона вышла из проекта.

Фрилли заявил, что закрытие продюсерского центра Депардье якобы не связано с приостановкой проекта этого фильма и войной России против Украины. Он утверждает, что фильм все еще намереваются снять «тем или иным образом», а Депардье «по-прежнему мотивирован на участие в проектах в России».

В апреле Депардье осудил российского диктатора Владимира Путина за полномасштабную войну против Украины. При этом он заявил, что российский народ якобы «не несет ответственности за безумные, неприемлемые бесчинства своих лидеров, таких как Владимир Путин».

В 2013 году Депардье получил российское гражданство, что вызвало бурю негодования во Франции, где актера обвинили в том, что он покинул родину, чтобы избежать введения новой налоговой ставки для миллионеров.

Депардье получил свой российский паспорт лично от Путина в его резиденции на побережье Черного моря.

За это Депардье попал в список персон нон грата в Украине, а прокат фильмов с его участием был запрещен.

