Женщина совершила ложный вызов о заминировании, чтобы остановить поездку своего женатого сына с «любовницей»

Женщина сделала ложный вызов о бомбе в самолете, чтобы остановить поездку своего сына и его любовницы (Фото: Rapid Action Battalion)

В Южной Азии женщина сообщила полиции о заминировании самолета Biman Bangladesh Airlines , чтобы помешать своему женатому сыну вылететь в Непал с «любовницей».

Об этом 12 июля сообщило медиа bdnews24.com. Самолет должен был направляться в Катманду из международного аэропорта имени Хазрата Шахджалала в Дакке.

Однако из-за сообщения о заминировании пилоты самолета вынуждены были совершить экстренную посадку. После проверок, которые длились три часа, выяснилось, что все хорошо, а вызов был ложным.

По предварительному расследованию, мужчина ехал в Катманду со своей внебрачной партнершей. Его жена и мать узнали об этом. Чтобы помешать вылету они позвонили в авиадиспетчерскую службу и сообщили, что на борту самолета заложена бомба.

Женщину, которая осуществила вызов, ее невестку и еще одного мужчину, который был с ними, задержали.