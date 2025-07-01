Пассажир авиарейса принес в самолет 16 ядовитых и неядовитых змей и смог незаметно добраться до другой страны: что произошло дальше
Мужчина из Таиланда пытался ввезти в Индию 16 змей (Фото: Mumbai Customs-III)
Пассажир авиарейса тайно перевез из Таиланда в Мумбаи 16 ядовитых змей в самолете, однако индийские таможенники на въезде в страну обнаружили и изъяли рептилий.
Об этом 30 июня сообщило CBS News. Это произошло 29 июня в международном аэропорту Чхатрапати Шиваджи Махарадж в Индии.
Пассажира, который пытался ввезти змей в страну, арестовали.
Среди его «багажа» были живые змеи, которые часто продаются в зоомагазинах. Большинство из них были неядовитыми, или с ядом, слишком слабым, чтобы воздействовать на людей. Это подвязные змеи, прибрежная калифорнийская королевская змея, змея-носорог, кенийский песчаный удав и другие.