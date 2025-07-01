Пассажир авиарейса принес в самолет 16 ядовитых и неядовитых змей и смог незаметно добраться до другой страны: что произошло дальше

1 июля, 14:05
Поделиться:
Мужчина из Таиланда пытался ввезти в Индию 16 змей (Фото: Mumbai Customs-III)

Мужчина из Таиланда пытался ввезти в Индию 16 змей (Фото: Mumbai Customs-III)

Пассажир авиарейса тайно перевез из Таиланда в Мумбаи 16 ядовитых змей в самолете, однако индийские таможенники на въезде в страну обнаружили и изъяли рептилий.


Об этом 30 июня сообщило CBS News. Это произошло 29 июня в международном аэропорту Чхатрапати Шиваджи Махарадж в Индии.

Пассажира, который пытался ввезти змей в страну, арестовали.

Реклама

Читайте также:
В Таиланде на кухню 55-летней женщины проскользнула четырехметровая королевская кобра — фото

Среди его «багажа» были живые змеи, которые часто продаются в зоомагазинах. Большинство из них были неядовитыми, или с ядом, слишком слабым, чтобы воздействовать на людей. Это подвязные змеи, прибрежная калифорнийская королевская змея, змея-носорог, кенийский песчаный удав и другие.

https://twitter.com/mumbaicus3/status/1939278784605438168
Читайте также:
В Австралии семья нашла в стиральной машине одну из самых ядовитых в мире змей — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Самолеты Авиарейсы Таиланд Индия Мумбай Змея Экзотические рептилии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies