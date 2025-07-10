Женщина из США решила провести следующие 15 лет на круизном лайнере , путешествуя по странам мира.

Об этом 26 июня сообщило CNN. Когда Шэрон Лейн ступила на борт круизного лайнера Villa Vie Odyssey, ее переполняли чувства радости и облегчения, отмечает медиа.

Этот момент стал осуществлением мечты, к которой она шла долгое время. «Я наконец смогла сделать то, о чем мечтала годами», — цитирует издание 77-летнюю калифорнийку.

Реклама

Шэрон планирует 15 лет провести в кругосветном путешествии / Фото: Sharon Lane/CNN

На этом корабле Шэрон планирует провести следующие 15 лет, непрерывно путешествуя по мировому океану и останавливаясь в пунктах назначения от Японии до Новой Зеландии.

Женщина купила каюту на Vie Odyssey за $129 000 и еще будет платить $3000 в месяц. В стоимость услуг входит все: жилье, вкусная еда, питание несколько раз в день, уборка, интернет, бокал вина к ужину и медицинская помощь.

Это выходит дешевле чем жить в Калифорнии, говорит Шэрон и добавляет, что наконец-то она может делать то, чего хотела много лет.