77-летняя американка продала все и переехала жить на круизный лайнер — она планирует повести здесь 15 лет
77-летняя женщина кардинально изменила свою жизнь (Фото: Sharon Lane/CNN)
Женщина из США решила провести следующие 15 лет на круизном лайнере, путешествуя по странам мира.
Об этом 26 июня сообщило CNN. Когда Шэрон Лейн ступила на борт круизного лайнера Villa Vie Odyssey, ее переполняли чувства радости и облегчения, отмечает медиа.
Этот момент стал осуществлением мечты, к которой она шла долгое время. «Я наконец смогла сделать то, о чем мечтала годами», — цитирует издание 77-летнюю калифорнийку.
На этом корабле Шэрон планирует провести следующие 15 лет, непрерывно путешествуя по мировому океану и останавливаясь в пунктах назначения от Японии до Новой Зеландии.
Женщина купила каюту на Vie Odyssey за $129 000 и еще будет платить $3000 в месяц. В стоимость услуг входит все: жилье, вкусная еда, питание несколько раз в день, уборка, интернет, бокал вина к ужину и медицинская помощь.
Это выходит дешевле чем жить в Калифорнии, говорит Шэрон и добавляет, что наконец-то она может делать то, чего хотела много лет.