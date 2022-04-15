«Краткая история эмоциональной эволюции». Какое состояние у украинцев на второй месяц полномасштабной войны с Россией 15 апреля, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Настроение многих украинцев в одном посте (Фото:Виталий Чепинога/Facebook)

Идет второй месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наши граждане не падают духом, продолжают шутить и верить в ВСУ. НВ собрало несколько постов, в которых украинцы рассказывают о своей жизни в условиях войны.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов нашел даже плюс в ситуации: теперь не нужно объяснять свою просьбу выключить российский рэп.

Зато одесситы нашли лучшую альтернативу в музыке, пока готовили оборонительные позиции города.

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Главный редактор Бабеля Евгений Спирин одной фразой охарактеризовал актуальное настроение украинцев.

Блогер и политик Виталий Чепинога обрисовал эмоциональную эволюцию киевлян.

Стендапер Антон Тимошенко даже придумал анекдот.

Гроза теперь звучит как ПВО.

Украинцев не победить хотя бы потому, что мы еще не успели купить чипсы. Подождите с ракетами.

Зато есть определенная стабильность.

Не забываем об огородах.

К посевной всегда готовы!

И мемчик вам напоследок.

Напомним, что пока оккупанты убеждены, что гражданские будут встречать их с цветами, украинцы продолжают высмеивать «2 армию мира» в TikTok. НВ собрало лучшие видео.



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