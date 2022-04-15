«Краткая история эмоциональной эволюции». Какое состояние у украинцев на второй месяц полномасштабной войны с Россией

15 апреля, 21:14
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Настроение многих украинцев в одном посте (Фото:Виталий Чепинога/Facebook)

Настроение многих украинцев в одном посте (Фото:Виталий Чепинога/Facebook)

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Идет второй месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наши граждане не падают духом, продолжают шутить и верить в ВСУ. НВ собрало несколько постов, в которых украинцы рассказывают о своей жизни в условиях войны.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов нашел даже плюс в ситуации: теперь не нужно объяснять свою просьбу выключить российский рэп.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5238050436215115

Зато одесситы нашли лучшую альтернативу в музыке, пока готовили оборонительные позиции города.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=LRhjrI7acHw

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин одной фразой охарактеризовал актуальное настроение украинцев.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5497383203629815

Блогер и политик Виталий Чепинога обрисовал эмоциональную эволюцию киевлян.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5273180392726607

Стендапер Антон Тимошенко даже придумал анекдот.

https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/3129999467247383

Гроза теперь звучит как ПВО.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4912822738771933

Украинцев не победить хотя бы потому, что мы еще не успели купить чипсы. Подождите с ракетами.

https://twitter.com/maximiliancho/status/1514679489875353608

Зато есть определенная стабильность.

https://twitter.com/drnk_kkl/status/1514679300162826240

Не забываем об огородах.

https://twitter.com/LunalovePixy/status/1514677097461080071

К посевной всегда готовы!

https://www.youtube.com/watch?v=lh4ZBmVBSp4

И мемчик вам напоследок.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5375345172510250

Напомним, что пока оккупанты убеждены, что гражданские будут встречать их с цветами, украинцы продолжают высмеивать «2 армию мира» в TikTok. НВ собрало лучшие видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Российско-украинская война Мемы

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