«Желаем вам добра… В аду». Как украинцы шутят об оккупантах в TikTok

13 апреля, 17:27
Цей матеріал також доступний українською
Никто их уже не отпустит (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Никто их уже не отпустит (Фото:Скриншот с видео пользователя)

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Уже второй месяц идет война Украины с Россией. И пока оккупанты убеждены, что гражданские будут встречать их с цветами, украинцы продолжают высмеивать «2 армию мира» в TikTok. НВ собрало лучшие видео.

Это шедеврально.

@anna.cherry123 #fypシ ♬ оригинальный звук - MARGO FOOD

Наслаждайтесь русским газом, мальчики.

@angelia_as #україна🇺🇦 #перемога #nowarinukraine #славаукраїні #героямслава #українці #перемогазанами #зепрезидент #rec ♬ Gangnam Style - Gangnam Style

Наших бабушек не остановить.

@sergii2878

скажи паляниця))

♬ оригинальный звук - Антрикот канал

Гражданских следует бояться так же, как и ВСУ.

@olya.savinova

Цивільні в п0л0н не беруть

♬ Lets Go chuddnelius scream - Chuddnelius

История о воздушных тревогах и о том, куда войска РФ могут девать свои ракеты.

Видео дня
@gradus_up

5 часов🤬

♬ оригинальный звук - GRADUS

Украинцы сейчас:

@yannnvp

🥲

♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Никто их отсюда живыми не отпустит.

@pendo1s

♬ оригинальный звук - .

Всегда желайте добра.

@sasha.halliwell

😉

♬ оригинальный звук - Mi🌔Luna

Если не знаете, что такое "паляниця" – бегите.

@elis.stone #українськийтікток #українапонадусе💙 ♬ оригинальный звук - 💔☺️

Напомним, что 7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с пьяным экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев .

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Российско-украинская война Мемы TikTok

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