«Желаем вам добра… В аду». Как украинцы шутят об оккупантах в TikTok
Никто их уже не отпустит (Фото:Скриншот с видео пользователя)
Уже второй месяц идет война Украины с Россией. И пока оккупанты убеждены, что гражданские будут встречать их с цветами, украинцы продолжают высмеивать «2 армию мира» в TikTok. НВ собрало лучшие видео.
Это шедеврально.
Наслаждайтесь русским газом, мальчики.
Наших бабушек не остановить.
Гражданских следует бояться так же, как и ВСУ.
История о воздушных тревогах и о том, куда войска РФ могут девать свои ракеты.
Украинцы сейчас:
Никто их отсюда живыми не отпустит.
Всегда желайте добра.
Если не знаете, что такое "паляниця" – бегите.
Напомним, что 7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с пьяным экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев .
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