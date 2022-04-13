«Желаем вам добра… В аду». Как украинцы шутят об оккупантах в TikTok 13 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Никто их уже не отпустит (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Уже второй месяц идет война Украины с Россией. И пока оккупанты убеждены, что гражданские будут встречать их с цветами, украинцы продолжают высмеивать «2 армию мира» в TikTok. НВ собрало лучшие видео.

Это шедеврально.

Наслаждайтесь русским газом, мальчики.

Наших бабушек не остановить.

Гражданских следует бояться так же, как и ВСУ.

История о воздушных тревогах и о том, куда войска РФ могут девать свои ракеты.

Видео дня

Украинцы сейчас:

Никто их отсюда живыми не отпустит.

Всегда желайте добра.

Если не знаете, что такое "паляниця" – бегите.

Напомним, что 7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с пьяным экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев .



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.