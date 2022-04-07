«Найдут и корень мандрагоры». Украинцы пишут о волонтерах и об их сверхспособностях найти все необходимое

7 апреля, 19:57
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С другой Вселенной достанут все необходимое (Фото:Twitter)

С другой Вселенной достанут все необходимое (Фото:Twitter)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину многие граждане присоединились к рядам волонтеров, чтобы помогать ВСУ, ТрО и гражданским людям. Как оказалось, найти они могут буквально все, а украинцы уже успели пошутить об этом в соцсетях. НВ подготовило подборку.

Волонтеры, важный заказ!

@cherniak_v

💙💛

♬ оригінальний звук - Черняк

Здесь тоже.

@tomaschwood

Дякую нашим волонтерам 🙏

♬ оригінальний звук - tomaschwood
https://twitter.com/NalogiPloti/status/1511697466541944832
@rgzmlma_2.0 #рекомендации ♬ оригинальный звук - vodyao

Немного знакомства с украинскими гуманитарными штабами.

@monicatatevosian insta - @ngo.svoi #волонтери #волонтерство #україна ♬ Che La Luna - Louis Prima

Не упустите такой шанс.

@mmmakarets Ти знаєш, кому це скинути 😄💙💛#україна #волонтери ♬ SILIRADA Поцьомати хочу - Андрій Кулик

Волонтеры могут найти буквально все!

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/105135968832388

Еще раз повторяем – буквально все.

Видео дня
https://twitter.com/_oss___/status/1511825479749324804
https://twitter.com/sonyabatist/status/1511720208272175113

Кратко и четко.

https://twitter.com/boring_runner/status/1511952942949089283

Наши титаны.

https://twitter.com/zsuslava/status/1511951626738802691

Напомним, что в TikTok украинцы запустили несколько трендов, в которых объясняют, куда деваются солдаты РФ. НВ собрало лучшие видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Волонтеры Реакция соцсетей Российско-украинская война Мемы

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