«Найдут и корень мандрагоры». Украинцы пишут о волонтерах и об их сверхспособностях найти все необходимое
С другой Вселенной достанут все необходимое (Фото:Twitter)
На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину многие граждане присоединились к рядам волонтеров, чтобы помогать ВСУ, ТрО и гражданским людям. Как оказалось, найти они могут буквально все, а украинцы уже успели пошутить об этом в соцсетях. НВ подготовило подборку.
Волонтеры, важный заказ!
Здесь тоже.
Немного знакомства с украинскими гуманитарными штабами.
Не упустите такой шанс.
Волонтеры могут найти буквально все!
Еще раз повторяем – буквально все.
Кратко и четко.
Наши титаны.
Напомним, что в TikTok украинцы запустили несколько трендов, в которых объясняют, куда деваются солдаты РФ. НВ собрало лучшие видео.
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