«Найдут и корень мандрагоры». Украинцы пишут о волонтерах и об их сверхспособностях найти все необходимое 7 апреля, 19:57 Цей матеріал також доступний українською С другой Вселенной достанут все необходимое (Фото:Twitter)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину многие граждане присоединились к рядам волонтеров, чтобы помогать ВСУ, ТрО и гражданским людям. Как оказалось, найти они могут буквально все, а украинцы уже успели пошутить об этом в соцсетях. НВ подготовило подборку.

Волонтеры, важный заказ!

Здесь тоже.

Немного знакомства с украинскими гуманитарными штабами.

Не упустите такой шанс.

Волонтеры могут найти буквально все!

Еще раз повторяем – буквально все.

Видео дня

Кратко и четко.

Наши титаны.

Напомним, что в TikTok украинцы запустили несколько трендов, в которых объясняют, куда деваются солдаты РФ. НВ собрало лучшие видео.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.