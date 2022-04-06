«Пакетик брать будете?». Украинцы в новых трендах TikTok показывают, куда исчезают российские войска

6 апреля, 18:53
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Пакетик брать будете? (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Пакетик брать будете? (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. По данным Генерального штаба ВСУ потери личного состава войск противника — 18 600 военных. В TikTok украинцы запустили несколько трендов, в которых объясняют, куда деваются солдаты РФ. НВ собрало лучшие видео.

Пакетик брать будете?

@purplehoodmem В мене сьодні днюха, можна лайк від Українця?☺️ #purplehoodg #ukraine🇺🇦 ♬ оригінальний звук - софа
@shtohrynn

ахах

♬ оригінальний звук - софа
@user57424858 #украина🇺🇦тикток#рекомендации2022 ♬ оригінальний звук - софа

И немного другая вариация того же тренда.

@ve.ttaa Оформляем доставку? #gre #elbruso #pyg #fyp #fur #on ♬ оригінальний звук - софа

Все, пакеты кончаются.

@polinaslepkan У нас уже пакеты заканчиваются 🥺 #gre #pyf #pyfツ ♬ оригінальний звук - софа

О суде в Гааге вспомнили.

@rob_bob27

УБЕРИ ПЛЮСИК ПОД АВОЙ 🖤

♬ оригинальный звук - °ℍello°
@sashalapchuk1 #гумор #чорнийгумор #україна #славазсу #українапонадусе ♬ оригинальный звук - °ℍello°

И просто новое ток-шоу устроили.

@baget_evgenya Идея не моя, но она шикарна#украина #рекомендации ♬ оригинальный звук - °ℍello°
@laysu_ так і буде🇺🇦😂#україна ♬ оригинальный звук - °ℍello°
@lincoln_gonzales 💪🇺🇦🤣Таких дітей вже більше 20-ти.#привидкиєва #ghostofkyiv #київськапримара #україна #украина #росіяагресор #призраккиева ♬ оригинальный звук - °ℍello°

Ну, и простой ответ на сложный вопрос.

Видео дня
@nastia.top_rrr3

♬ оригинальный звук - sonechko
@lyubinkaa

Слава Україні🇺🇦

♬ оригинальный звук - sonechko
@zelenskayyy

♬ оригинальный звук - sonechko
@dulcinea.aaa Всі вже таке зняли,ну і я зніму😅💙#українськийтікток #рекомендації ♬ оригинальный звук - sonechko

Напомним, что советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфетка», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тренды TikTok

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