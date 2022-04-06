«Пакетик брать будете?». Украинцы в новых трендах TikTok показывают, куда исчезают российские войска 6 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Пакетик брать будете? (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. По данным Генерального штаба ВСУ потери личного состава войск противника — 18 600 военных. В TikTok украинцы запустили несколько трендов, в которых объясняют, куда деваются солдаты РФ. НВ собрало лучшие видео.

Пакетик брать будете?

И немного другая вариация того же тренда.

Все, пакеты кончаются.

О суде в Гааге вспомнили.

И просто новое ток-шоу устроили.

Ну, и простой ответ на сложный вопрос.

Видео дня

Напомним, что советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфетка», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.



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