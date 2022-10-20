«Я всем сердцем хотел приехать сюда». К тернопольским волонтерам присоединился 59-летний мужчина из Гонконга 20 октября, 17:18 Сэмми Соу в Каритасе (Фото:Общественное)

59-летний волонтер Сэмми Соу из Гонконга приехал в Тернополь, чтобы помогать благотворительному фонду Каритас. О мужчине рассказали в сюжете Общественного.

Соу решил обратиться в благотворительную организацию Каритас Тернополь. «Некоторые люди говорили: „Ты можешь просто послать деньги“. Да, это правда, деньги — это важно, но я всем сердцем хотел приехать сюда, чтобы остаться с вами хотя бы на время. Я сделаю все, что смогу. Я написал, что могу быть водителем, могу раздавать еду или одежду, что угодно. И в июле „Каритас Тернополь“ ответил, что меня приглашают приехать и присоединиться к ним», — рассказывает волонтер из Гонконга.

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Волонтеры Каритаса вместе с Сэмми Соу уже были в Великогаевской общине. Там раздавали помощь переселенцам. В Тернополе в здании благотворительного фонда китайский помощник формирует гуманитарные наборы. Также он встретится с другими волонтерами, чтобы рассказать о своем опыте.

Вместе с организацией Соу пробудет еще три недели.

Напомним, что ранее коммуникационница фонда Сергея Притулы Мария Писаренко рассказала несколько прекрасных и милых историй офлайн-донатов в киевский штаб волонтеров. Дети с их все более креативными способами собрать средства, пожилые украинцы, жертвующие свои пенсии, и куча другого в треде девушки.