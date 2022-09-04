«Наши люди — это непреодолимая сила». Коммуникационница фонда Сергея Притулы рассказала несколько невероятных историй оффлайн донатов

4 сентября, 19:51
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Маленькие истории о великой победе (Фото:Скриншоты с постов)

Маленькие истории о великой победе (Фото:Скриншоты с постов)

Коммуникационница фонда Сергея Притулы, который недавно купил спутник на нужды ВСУ, Мария Писаренко рассказала несколько прекрасных и милых историй оффлайн донатов в киевский штаб волонтеров. Дети с их все более креативными способами собрать средства, пожилые украинцы, жертвующие свои пенсии и куча другого в треде девушки.

С этих историй действительно можно будет написать книгу о несокрушимости и единстве украинского народа.

https://twitter.com/pysarenkomaria/status/1565800883669155840?s=21&t=cEFFlhjGF0qRdSnBj9_HvA

Донат от пани Наталии и виноград из-под Василькова.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565802125619335171

Украинские пенсионеры — это любовь и немного «абсолюта».

Видео дня

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565803901282140165

Название печенья невероятное, так же как и собранная сумма.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565805479158333446

Хотелось бы после победы Украины выпустить целый тираж с комиксами мальчика.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565807645193392135

Браслетики, печенье и лимонад тоже творят историю. Помогать – просто, но очень важно.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565810696482426880

Диана и история о ее дедушке. Девочка пекла пирожки с маком, чтобы собрать средства на ВСУ.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565813308338454528

«Наши люди – это непреодолимая сила. Это безумный ресурс общества, которое закаляет, креативит и работает ради победы», — заключает Писаренко.

https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565816336428720129

Напомним, что восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.

Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет, а десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен в помощь ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Волонтеры Благотворительность Сергей Притула

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