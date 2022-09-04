«Наши люди — это непреодолимая сила». Коммуникационница фонда Сергея Притулы рассказала несколько невероятных историй оффлайн донатов
Маленькие истории о великой победе (Фото:Скриншоты с постов)
Коммуникационница фонда Сергея Притулы, который недавно купил спутник на нужды ВСУ, Мария Писаренко рассказала несколько прекрасных и милых историй оффлайн донатов в киевский штаб волонтеров. Дети с их все более креативными способами собрать средства, пожилые украинцы, жертвующие свои пенсии и куча другого в треде девушки.
С этих историй действительно можно будет написать книгу о несокрушимости и единстве украинского народа.
Донат от пани Наталии и виноград из-под Василькова.
Украинские пенсионеры — это любовь и немного «абсолюта».
Название печенья невероятное, так же как и собранная сумма.
Хотелось бы после победы Украины выпустить целый тираж с комиксами мальчика.
Браслетики, печенье и лимонад тоже творят историю. Помогать – просто, но очень важно.
Диана и история о ее дедушке. Девочка пекла пирожки с маком, чтобы собрать средства на ВСУ.
«Наши люди – это непреодолимая сила. Это безумный ресурс общества, которое закаляет, креативит и работает ради победы», — заключает Писаренко.
Напомним, что восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.
Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет, а десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен в помощь ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.