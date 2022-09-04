«Наши люди — это непреодолимая сила». Коммуникационница фонда Сергея Притулы рассказала несколько невероятных историй оффлайн донатов 4 сентября, 19:51 Маленькие истории о великой победе (Фото:Скриншоты с постов)

Коммуникационница фонда Сергея Притулы, который недавно купил спутник на нужды ВСУ, Мария Писаренко рассказала несколько прекрасных и милых историй оффлайн донатов в киевский штаб волонтеров. Дети с их все более креативными способами собрать средства, пожилые украинцы, жертвующие свои пенсии и куча другого в треде девушки.

С этих историй действительно можно будет написать книгу о несокрушимости и единстве украинского народа.

Донат от пани Наталии и виноград из-под Василькова.

Украинские пенсионеры — это любовь и немного «абсолюта».

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Название печенья невероятное, так же как и собранная сумма.

Хотелось бы после победы Украины выпустить целый тираж с комиксами мальчика.

Браслетики, печенье и лимонад тоже творят историю. Помогать – просто, но очень важно.

Диана и история о ее дедушке. Девочка пекла пирожки с маком, чтобы собрать средства на ВСУ.

«Наши люди – это непреодолимая сила. Это безумный ресурс общества, которое закаляет, креативит и работает ради победы», — заключает Писаренко.

Напомним, что восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.

Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет, а десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен в помощь ВСУ.

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