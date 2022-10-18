«Он просто сходил в гости». Шутки и мемы о военном самолете оккупантов, который упал в российском Ейске

18 октября, 21:14
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Миссия с самолетом выполнена (Фото:Мемуарий военного времени)

Миссия с самолетом выполнена (Фото:Мемуарий военного времени)

В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. Предварительно это был военный самолет, пилот катапультировался. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео и фото с места инцидента. Украинцы, конечно, подготовили мемы на этот случай, а НВ отобрал самые забавные.

Журналистка Наталья Бушковская вместе с мемом дала немного контекста ситуации.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0ZVEf2AMEf37ihPDFmEXP1BBMBuUczrQCWEnx9mSHRJusYbAyJax7SXSHmu9VHuYjl

Политический аналитик Тимиш Мартыненко-Кушлянский напомнил о том, что карма существует.

Видео дня

https://www.facebook.com/tymish.martynenkokushliansky/posts/pfbid02i8Q9okHjfvfVHX85WD7fYxWwyjE5Mp1NLDfGT1J2STnAisMeDL2FkD76ZbRbrH9Yl

Музыкант Сергей Гусак пошутил о названии города.

https://twitter.com/potvorno/status/1582070652294828033

Журналист Сергей Харченко показал разницу между украинцами и россиянами всего в двух фото.

https://www.facebook.com/serg.kharchenko/posts/pfbid0AtH4Q6sWfdApQW672uM9hnKjA65bdQkvyMzbPBEmbTWwZAqFyA5KFyYYcYKLGHsNl

Общественный активист Сергей Стерненко поздравил украинцев с тем, что над Ейском закрыли небо.

https://twitter.com/sternenko/status/1582040563766816769

Адвокат Виктор Бенед коротко подытожил ситуацию: это не мы, «но у нас получилось».

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid0N327NJQrURGssasVcWTj35b1n31uZbFYMVNDB1KTSmESLrVh5s7prerVxTMZrGf3l

Писатель Остап Украинец написал о печальной части новости — пилот катапультировался.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1582035958106492928

Стендапер Влад Берковский нашел милое объяснение — самолет зашел в гости.

https://twitter.com/VBerkovsky/status/1582043080852901893

Главное, что не НАТО.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02SVjmCS7tBouG3WwMKb5rpfpF2SWeAEVJFoimkT3qGCMVXkfbXRcSUZtYmoXVVjDAl

Кроме того, украинцы пробовали угадать, что же это был за пилот. Среди вариантов — пятый президент Украины Петр Порошенко.

Экснардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0YHtRWETFJUm64WBEazJNnmKXdF4iqbnWwSfL2sb1mg2aK56ciWyPffsJ265UBh34l

Глава ГУР Кирилл Буданов.

Или глава государства Владимир Зеленский.

Ну а другие просто делали мемы.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02teZGyHdgK5Wv5EeGiKFKA4TgjuiEtZntrZi11V3zLm3afnz9h7c2UNvED4GvDPxYl
https://www.youtube.com/shorts/fCN1ZduS7C4

Отметим, впоследствии стало известно, что разбился российский истребитель Су-34. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Россия Реакция соцсетей Военный самолет

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