«Он просто сходил в гости». Шутки и мемы о военном самолете оккупантов, который упал в российском Ейске 18 октября, 21:14 Миссия с самолетом выполнена (Фото:Мемуарий военного времени)

В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. Предварительно это был военный самолет, пилот катапультировался. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео и фото с места инцидента. Украинцы, конечно, подготовили мемы на этот случай, а НВ отобрал самые забавные.

Журналистка Наталья Бушковская вместе с мемом дала немного контекста ситуации.

Политический аналитик Тимиш Мартыненко-Кушлянский напомнил о том, что карма существует.

Видео дня

Музыкант Сергей Гусак пошутил о названии города.

Журналист Сергей Харченко показал разницу между украинцами и россиянами всего в двух фото.

Общественный активист Сергей Стерненко поздравил украинцев с тем, что над Ейском закрыли небо.

Адвокат Виктор Бенед коротко подытожил ситуацию: это не мы, «но у нас получилось».

Писатель Остап Украинец написал о печальной части новости — пилот катапультировался.

Стендапер Влад Берковский нашел милое объяснение — самолет зашел в гости.

Главное, что не НАТО.

Кроме того, украинцы пробовали угадать, что же это был за пилот. Среди вариантов — пятый президент Украины Петр Порошенко.

Экснардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Глава ГУР Кирилл Буданов.

Или глава государства Владимир Зеленский.

Ну а другие просто делали мемы.

Отметим, впоследствии стало известно, что разбился российский истребитель Су-34. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета.

