«Он просто сходил в гости». Шутки и мемы о военном самолете оккупантов, который упал в российском Ейске
Миссия с самолетом выполнена (Фото:Мемуарий военного времени)
В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. Предварительно это был военный самолет, пилот катапультировался. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео и фото с места инцидента. Украинцы, конечно, подготовили мемы на этот случай, а НВ отобрал самые забавные.
Журналистка Наталья Бушковская вместе с мемом дала немного контекста ситуации.
Политический аналитик Тимиш Мартыненко-Кушлянский напомнил о том, что карма существует.
Музыкант Сергей Гусак пошутил о названии города.
Журналист Сергей Харченко показал разницу между украинцами и россиянами всего в двух фото.
Общественный активист Сергей Стерненко поздравил украинцев с тем, что над Ейском закрыли небо.
Адвокат Виктор Бенед коротко подытожил ситуацию: это не мы, «но у нас получилось».
Писатель Остап Украинец написал о печальной части новости — пилот катапультировался.
Стендапер Влад Берковский нашел милое объяснение — самолет зашел в гости.
Главное, что не НАТО.
Кроме того, украинцы пробовали угадать, что же это был за пилот. Среди вариантов — пятый президент Украины Петр Порошенко.
Экснардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Глава ГУР Кирилл Буданов.
Или глава государства Владимир Зеленский.
Ну а другие просто делали мемы.
Отметим, впоследствии стало известно, что разбился российский истребитель Су-34. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета.