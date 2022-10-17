Ваша остановка, взрывайтесь. В России военный самолет упал во двор жилого дома — видео 17 октября, 18:52 Взрыв в Ейске, 17 октября (Фото:via Baza / Telegram)

В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. Предварительно, это был военный самолет, пилот катапультировался.

Обновлено в 19:40. Местные российские власти сообщили, в результате падения самолета пострадали 13 человек.

Также российские Telegram-каналы опубликовали кадры первых минут после крушения самолета, а также сам момент падения Су-34.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео и фото с места инцидента.

На опубликованных кадрах видно пожар, а также слышны мощные взрывы, похожие на взрыв боеприпасов.

В Сети также появилось фото, на котором видно, что пилот катапультировался.

Позже стало известно, что разбился российский истребитель Су-34. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета.