Разрушил культурное достояние. В Японии охранник культурного наследия случайно врезался на машине в самый старый в стране туалет 19 октября, 21:08 Сам туалет остался целым, повреждена только дверь (Фото:KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION)

В Японии мужчина, чья работа заключается в сохранении культурного наследия страны, случайно врезался на своей машине в самый старый в стране туалет в многовековом буддийском храме. Об этом пишет BBC.

Мужчина работает в Киотском заповеднике наследства, вскоре после аварии он позвонил по телефону в полицию и сообщил, что врезался в храм. В храм он приехал по делам. Дверь старинного туалета он повредил случайно — нажал на газ, когда машина ехала задним ходом.

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Фото: KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION

Тосио Исикава, директор научно-исследовательского института Тофукудзи, был «ошеломленный» масштабом аварии. Другой чиновник сказал, что хотя последствия аварии можно преодолеть, восстановление флигеля до его первоначального состояния потребует «много работы».

Общественный туалет построили в первой половине периода Муромати (1336-1573 годы), он расположен в храме Тофукудзи и считается важным культурным достоянием.

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