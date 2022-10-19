Разрушил культурное достояние. В Японии охранник культурного наследия случайно врезался на машине в самый старый в стране туалет

19 октября, 21:08
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Сам туалет остался целым, повреждена только дверь (Фото:KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION)

Сам туалет остался целым, повреждена только дверь (Фото:KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION)

В Японии мужчина, чья работа заключается в сохранении культурного наследия страны, случайно врезался на своей машине в самый старый в стране туалет в многовековом буддийском храме. Об этом пишет BBC.

Мужчина работает в Киотском заповеднике наследства, вскоре после аварии он позвонил по телефону в полицию и сообщил, что врезался в храм. В храм он приехал по делам. Дверь старинного туалета он повредил случайно — нажал на газ, когда машина ехала задним ходом.

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KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION
Фото: KYOTO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION

Тосио Исикава, директор научно-исследовательского института Тофукудзи, был «ошеломленный» масштабом аварии. Другой чиновник сказал, что хотя последствия аварии можно преодолеть, восстановление флигеля до его первоначального состояния потребует «много работы».

Общественный туалет построили в первой половине периода Муромати (1336-1573 годы), он расположен в храме Тофукудзи и считается важным культурным достоянием.

Напомним, что в поселке Делово, Закарпатская область, во время работ по благоустройству закрасили надпись на знаке географического центра Европы.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Япония Храм Культурное наследие

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