Перестарались. В Закарпатье коммунальщики заштукатурили знак географического центра Европы

14 октября, 19:44
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До и после (Фото:Сергей Прокоп/Facebook)

До и после (Фото:Сергей Прокоп/Facebook)

В селе Деловое, Закарпатская область, во время работ по благоустройству закрасили надпись на знаке географического центра Европы. Об инциденте рассказал закарпатский экскурсовод Сергей Прокоп в своих соцсетях.

«Деревянные храмы разрушаются, уникальные деревья вырубаются, реки застраиваются гессами и т. д. Надпись „золотыми буквами“ на латыни, имеющая историческую ценность, закрашена», — пишет Прокоп. На памятке было латынью написано: «Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est в Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII». Это значит: «Это постоянное, точное вечное место, определенное специальным аппаратом, изготовленным в Австро-Венгрии, в Европейской системе широт и долгот. 1887».

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ctMiNZoqKoBwdRUEH85ob7EHXhB8DgC4rRacsf8GL9qRF7LQqBs7Cby3Txr92Rjal&id=100011470304580

Раньше знак географического центра Европы выглядел так:

Википедия
Фото: Википедия

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил, что местные власти обязались восстановить надпись.

Напомним, что Корюковский исторический музей, расположенный на Черниговщине, рассказал в своих соцсетях, что недавно он получил новый экспонат — старинное еврейское надгробие из дубового дерева. Местные крестьяне долгое время использовали его, как скамейку.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Европа Памятник Коммунальщик

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