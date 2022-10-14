Перестарались. В Закарпатье коммунальщики заштукатурили знак географического центра Европы 14 октября, 19:44 До и после (Фото:Сергей Прокоп/Facebook)

В селе Деловое, Закарпатская область, во время работ по благоустройству закрасили надпись на знаке географического центра Европы. Об инциденте рассказал закарпатский экскурсовод Сергей Прокоп в своих соцсетях.

«Деревянные храмы разрушаются, уникальные деревья вырубаются, реки застраиваются гессами и т. д. Надпись „золотыми буквами“ на латыни, имеющая историческую ценность, закрашена», — пишет Прокоп. На памятке было латынью написано: «Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est в Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII». Это значит: «Это постоянное, точное вечное место, определенное специальным аппаратом, изготовленным в Австро-Венгрии, в Европейской системе широт и долгот. 1887».

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Раньше знак географического центра Европы выглядел так:

Фото: Википедия

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил, что местные власти обязались восстановить надпись.

Напомним, что Корюковский исторический музей, расположенный на Черниговщине, рассказал в своих соцсетях, что недавно он получил новый экспонат — старинное еврейское надгробие из дубового дерева. Местные крестьяне долгое время использовали его, как скамейку.