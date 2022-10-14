Перестарались. В Закарпатье коммунальщики заштукатурили знак географического центра Европы
До и после (Фото:Сергей Прокоп/Facebook)
В селе Деловое, Закарпатская область, во время работ по благоустройству закрасили надпись на знаке географического центра Европы. Об инциденте рассказал закарпатский экскурсовод Сергей Прокоп в своих соцсетях.
«Деревянные храмы разрушаются, уникальные деревья вырубаются, реки застраиваются гессами
Раньше знак географического центра Европы выглядел так:
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил, что местные власти обязались восстановить надпись.
Напомним, что Корюковский исторический музей, расположенный на Черниговщине, рассказал в своих соцсетях, что недавно он получил новый экспонат — старинное еврейское надгробие из дубового дерева. Местные крестьяне долгое время использовали его, как скамейку.