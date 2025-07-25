Врачи рассказали о рисках. В США мужчины начали использовать филлеры для увеличения пениса — процедура становится все популярнее

25 июля, 13:42
Поделиться:
Мужчины в США начали увеличивать свои половые органы филлерами (Фото: Максимилианович/Pixabay)

Мужчины в США начали увеличивать свои половые органы филлерами (Фото: Максимилианович/Pixabay)

В США мужчины активно начали обращаться за услугой увеличения половых органов с помощью филлеров. Процедура быстро набирает популярность.

Об этом 24 июля сообщило медиа USA Today. Несмотря на популярность операции по введению филлеров в пенис, врачи предупреждают об опасных последствиях.

Читайте также:
«Мы предсказуемо лучшие». Украинцы в соцсетях отреагировали на рейтинг пенисов в мире

Косметический дерматолог и хирург доктор Джейсон Эмер рассказывает о пациенте, который преодолел несколько штатов для того, чтобы исправить неудачную процедуру, которая исказила его. У другого мужчины появились «ужасные» раны на теле из-за некроза в результате процедуры.

Реклама

Случаи с побочными эффектами и последствиями неестественного увеличения пенисов случаются в практике Эмера все чаще. Это очень деликатная тема, в которой легко что-то может пойти не так, если ее выполняет медик без опыта и достаточной подготовки, добавляет доктор Эмер.

Читайте также:
Настоящее лицо диктатора. В Варшаве 9 мая установили скульптуру Путина в виде пениса — фото, видео

«Филлер пениса — это как грудные импланты начала 2000-х: все больше мужчин делают эту процедуру, но это еще не стало нормой в обществе. К сожалению, мы видели пациентов, которые прошли опасные процедуры по увеличению пениса, обычно за пределами США, у тех, кто просто „играет“ этой процедурой, не зарабатывая на этом», — рассказал также Крис Бустаманте, практикующий специалист по эстетической медицине.

Несмотря на то, что вопрос увеличения пениса до сих пор остается довольно чувствительным и малопубличным, в последние годы интерес к этой процедуре заметно вырос. Это обусловлено общей тенденцией — все больше мужчин обращаются к косметическим вмешательствам, в частности инъекциям филлеров, ботокса и пластической хирургии, чтобы скорректировать свою внешность и повысить уверенность в себе.

Читайте также:
«Каждый видит в меру своей испорченности». В Днепре обнаружили древний «каменный пенис» эпохи энеолита
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Врачи Пластическая хирургия 18+

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies