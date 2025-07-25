Об этом 24 июля сообщило медиа USA Today. Несмотря на популярность операции по введению филлеров в пенис, врачи предупреждают об опасных последствиях.

Косметический дерматолог и хирург доктор Джейсон Эмер рассказывает о пациенте, который преодолел несколько штатов для того, чтобы исправить неудачную процедуру, которая исказила его. У другого мужчины появились «ужасные» раны на теле из-за некроза в результате процедуры.

Реклама

Случаи с побочными эффектами и последствиями неестественного увеличения пенисов случаются в практике Эмера все чаще. Это очень деликатная тема, в которой легко что-то может пойти не так, если ее выполняет медик без опыта и достаточной подготовки, добавляет доктор Эмер.

«Филлер пениса — это как грудные импланты начала 2000-х: все больше мужчин делают эту процедуру, но это еще не стало нормой в обществе. К сожалению, мы видели пациентов, которые прошли опасные процедуры по увеличению пениса, обычно за пределами США, у тех, кто просто „играет“ этой процедурой, не зарабатывая на этом», — рассказал также Крис Бустаманте, практикующий специалист по эстетической медицине.

Несмотря на то, что вопрос увеличения пениса до сих пор остается довольно чувствительным и малопубличным, в последние годы интерес к этой процедуре заметно вырос. Это обусловлено общей тенденцией — все больше мужчин обращаются к косметическим вмешательствам, в частности инъекциям филлеров, ботокса и пластической хирургии, чтобы скорректировать свою внешность и повысить уверенность в себе.