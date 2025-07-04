В Дагестане и других республиках Северного Кавказа РФ начали приобретать популярность филлеры для губ среди мужчин.

Об этом 27 июня сообщило Oddity Central.

Дагестан и другие преимущественно мусульманские республики Северного Кавказа «славятся своими бородатыми, мужественными мужчинами, но новый бьюти-тренд медленно разрушает мужественную репутацию региона», отмечает медиа.

По данным российских СМИ, такое поведение осуждается, поэтому косметологи делают эти процедуры ночью, чтобы их не поймали. Стоимость такой услуги около 20 000 российских рублей (255 долларов). Стандартные цены, пишет Oddity Central, колеблются от 2000 до 3000 рублей. Такая наценка из-за стремления клиентов сохранить это в тайне.

Увеличение губ у мужчин: до и после / Фото: Oddity Central

Дагестанские косметологи уже сталкиваются с давлением в виде преследований и угроз раскрыть имена своих клиентов-мужчин. Несмотря на это тренд набирает обороты, и фотографии бородатых мужчин с увеличенными губами становятся вирусными в социальных сетях.