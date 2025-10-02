Всего 5 ежедневных привычек. 103-летний спортсмен поделился секретами долголетия
Майк Фремонт в свои 103 года активный бегун и гребец (Фото: Richroll)
Американец в свои 103 года ведет активный спосби жизни, бегает и участвует в марафонах. Он назвал несколько привычек для долгой и здоровой жизни.
Об этом рассказало медиа Richroll . Майк Фремонт из США в 2025 году стал самым возрастным участником марафона Flying Pig в Цинциннати. Он активный бегун и занимается греблей.
В 69 ему диагностировали колоректальный рак. Врачи сказали, что ситуация сложная и ему осталось жить всего три месяца. Тогда Фремонт решил изменить образ жизни. Он перешел на строгую вегетарианскую диету и начал заниматься спортом. Через два с половиной года ему удалили опухоль. Тогда же врачи искали метастазы, однако не обнаружили. Болезнь прекратила прогрессировать.
Получив шанс жить дальше, Майк начал активно участвовать в беговых соревнованиях и марафонах. Это помогло удерживать вес и поддерживать физическую форму. В некоторых забегах он становился победителем.
Несмотря на активную жизнь, секретами долголетия Фремонт считает не это, а несколько простых ежедневных привычек:
- 30-минутная прогулка или легкий бег после пробуждения (для естественного запуска биологических часов и бодрости);
- стакан воды утром вместо сладких напитков (чтобы восстановить водный баланс и прогнать сонливость);
- завтрак с клетчаткой (цельнозерновые, овощи, бобовые и зелень дают стабильную энергию);
- регулярные тренировки (бег или легкие нагрузки несколько раз в неделю, без перегрузки);
- стабильный сон (четкий режим сна помогает легко просыпаться и оставаться активным).