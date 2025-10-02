Всего 5 ежедневных привычек. 103-летний спортсмен поделился секретами долголетия

2 октября, 16:04
Майк Фремонт в свои 103 года активный бегун и гребец (Фото: Richroll)

Американец в свои 103 года ведет активный спосби жизни, бегает и участвует в марафонах. Он назвал несколько привычек для долгой и здоровой жизни.

Об этом рассказало медиа Richroll . Майк Фремонт из США в 2025 году стал самым возрастным участником марафона Flying Pig в Цинциннати. Он активный бегун и занимается греблей.

Майк принимает участие в забегах и марафонах и даже становится победителем. (Фото: Richroll)
Орким того, что американец бегает, он еще и является активным гребцом (Фото: Richroll)
В 69 ему диагностировали колоректальный рак. Врачи сказали, что ситуация сложная и ему осталось жить всего три месяца. Тогда Фремонт решил изменить образ жизни. Он перешел на строгую вегетарианскую диету и начал заниматься спортом. Через два с половиной года ему удалили опухоль. Тогда же врачи искали метастазы, однако не обнаружили. Болезнь прекратила прогрессировать.

Получив шанс жить дальше, Майк начал активно участвовать в беговых соревнованиях и марафонах. Это помогло удерживать вес и поддерживать физическую форму. В некоторых забегах он становился победителем.

Майк Фремонт и ведущий подкаста, бравший у него интервью (Фото: Richroll)
Несмотря на активную жизнь, секретами долголетия Фремонт считает не это, а несколько простых ежедневных привычек:

  • 30-минутная прогулка или легкий бег после пробуждения (для естественного запуска биологических часов и бодрости);
  • стакан воды утром вместо сладких напитков (чтобы восстановить водный баланс и прогнать сонливость);
  • завтрак с клетчаткой (цельнозерновые, овощи, бобовые и зелень дают стабильную энергию);
  • регулярные тренировки (бег или легкие нагрузки несколько раз в неделю, без перегрузки);
  • стабильный сон (четкий режим сна помогает легко просыпаться и оставаться активным).
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Секрет долголетия Долголетие Привычка Сила привычки Марафон Забег

