В России коллектор микрозаймов «выбивал» из клиентов долги и «закрывал» ими свои микрозаймы

Житель российской столицы украл несколько миллионов рублей. Он выбивал как коллектор долги , но отдавал их на свои микрозаймы.

О «стартапе» рассказывают росСМИ. Мужчине, по имени Антон, 36 лет. Он работал коллектором еще с 2021 года. Из-за большого количества долгов он просил не оформлять его официально.

В его обязанности входило убеждать должников заплатить долг и рассказывать им о способах погашения задолженности. Примерно четыре года он работал спокойно. С 2025 года задолженности перед МФО стали расти, а должники, которых вел Антон, не вносили средства по договорам.

В мае Антон резко перестал ходить на работу, сославшись на проблемы в семье. Его делами занялся другой специалист и выяснил, что россиянин рассказал должникам о еще одном, более «удобном», способе погасить долги перед организацией — перевести деньги на личную карточку Антона.

Многие должники выбрали именно этот способ погашения долга, и на карту Антона поступило около трех миллионов рублей.

В компании отметили, что есть вероятность, что итоговая сумма будет намного больше. По предварительным данным, часть денег ушла на погашение парнем своих микрозаймов. Сейчас коллектора разыскивает полиция.