Даже поцеловал. В РФ дед на 9 мая решил приударить за «пионеркой», которая оказалась транссексуалом — видео 10 мая, 15:19 Разница в возрасте престарелого ловеласа ничуть не смутила (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

В соцсетях появилось забавное видео с пожилым россиянином, который на 9 мая решил приударить за молодой девушкой в образе «пионерки».

«Давай сфотографируемся. Красиво будет… Ой, какая ты прелесть, офигеть!» — восхитился он красотой молчаливой незнакомки, после чего поцеловал ее в щеку.

Впрочем, ее немногословность была вызвана отнюдь не стеснительностью.

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Как оказалось, на самом деле объектом вожделения похотливого деда оказался стример-транссексуал Gilticus.

И понять это можно как по голосу, так и благодаря его откровениям во время интернет-трансляций.

Таким образом россиянин невольно соприкоснулся с миром ЛГБТ-сообщества и даже не понял этого. Тем не менее, этот любопытный опыт останется с ним на всю жизнь.