Даже поцеловал. В РФ дед на 9 мая решил приударить за «пионеркой», которая оказалась транссексуалом — видео
Разница в возрасте престарелого ловеласа ничуть не смутила (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)
В соцсетях появилось забавное видео с пожилым россиянином, который на 9 мая решил приударить за молодой девушкой в образе «пионерки».
«Давай сфотографируемся. Красиво будет… Ой, какая ты прелесть, офигеть!» — восхитился он красотой молчаливой незнакомки, после чего поцеловал ее в щеку.
Впрочем, ее немногословность была вызвана отнюдь не стеснительностью.
Как оказалось, на самом деле объектом вожделения похотливого деда оказался стример-транссексуал Gilticus.
И понять это можно как по голосу, так и благодаря его откровениям во время интернет-трансляций.
Таким образом россиянин невольно соприкоснулся с миром ЛГБТ-сообщества и даже не понял этого. Тем не менее, этот любопытный опыт останется с ним на всю жизнь.