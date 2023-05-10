Даже поцеловал. В РФ дед на 9 мая решил приударить за «пионеркой», которая оказалась транссексуалом — видео

10 мая, 15:19
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Разница в возрасте престарелого ловеласа ничуть не смутила (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Разница в возрасте престарелого ловеласа ничуть не смутила (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

В соцсетях появилось забавное видео с пожилым россиянином, который на 9 мая решил приударить за молодой девушкой в образе «пионерки».

«Давай сфотографируемся. Красиво будет… Ой, какая ты прелесть, офигеть!» — восхитился он красотой молчаливой незнакомки, после чего поцеловал ее в щеку.

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Впрочем, ее немногословность была вызвана отнюдь не стеснительностью.

Видео дня

Как оказалось, на самом деле объектом вожделения похотливого деда оказался стример-транссексуал Gilticus.

И понять это можно как по голосу, так и благодаря его откровениям во время интернет-трансляций.

https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1656080539256848385

Таким образом россиянин невольно соприкоснулся с миром ЛГБТ-сообщества и даже не понял этого. Тем не менее, этот любопытный опыт останется с ним на всю жизнь.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия ЛГБТ Россияне 9 мая

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