Хроники «победобесия»: примеры российского абсурда к 9 мая и реакция соцсетей на самый убогий парад Путина 9 мая, 12:59 Военный парад 2023 года оказался для РФ самым жалким в ее истории (Фото:NV)

После позорного провала российских оккупантов в Украине празднование 9 мая на Красной площади в Москве в 2023 году также обернулось для РФ полнейшим фиаско.

Потеряв с начала полномасштабного вторжения в Украину тысячи танков, россияне смогли представить на своем традиционном военном параде всего один древний Т-34 1940-х годов и несколько броневиков.

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Таким образом, так называемый «день победы» в этом году оказался для РФ самым жалким за всю ее историю.

Так, в Санкт-Петербурге в результате кибератаки неизвестных хакеров местные жители были вынуждены смотреть парад под украинский аккомпанемент.

А в Эстонии в ответ на провокацию россиян, установивших на границе огромный экран для трансляции своей пропаганды, повесили на стене Нарвского замка огромный плакат с напоминанием, что кремлевский диктатор Владимир Путина является военным преступником.

Превзойти убогость официальных праздничных мероприятий РФ в этом году смогла разве что самодеятельность самих россиян, которые в угаре своего «победобесия» отличились рядом пропагандистских акций, походивших больше на собрание душевнобольных людей, чем на чествование памяти ветеранов.

В свою очередь пользователи соцсетей ответили на весь этот абсурд, в который граждане РФ умудрились превратить 9 мая, издевательскими мемами.

В ноябре 1941 в параде учавствовало 146 танков - ровно в 146 раз больше чем на последнем в путинской поганой жизни парадике. pic.twitter.com/M55Dsw2rhw — bonanz (@bonanz1) May 9, 2023