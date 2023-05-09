Хроники «победобесия»: примеры российского абсурда к 9 мая и реакция соцсетей на самый убогий парад Путина

9 мая, 12:59
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Военный парад 2023 года оказался для РФ самым жалким в ее истории (Фото:NV)

Военный парад 2023 года оказался для РФ самым жалким в ее истории (Фото:NV)

После позорного провала российских оккупантов в Украине празднование 9 мая на Красной площади в Москве в 2023 году также обернулось для РФ полнейшим фиаско.

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Потеряв с начала полномасштабного вторжения в Украину тысячи танков, россияне смогли представить на своем традиционном военном параде всего один древний Т-34 1940-х годов и несколько броневиков.

Видео дня

https://twitter.com/sumlenny/status/1655855625899765760
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1655844580246298625

Таким образом, так называемый «день победы» в этом году оказался для РФ самым жалким за всю ее историю.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid0ZLirxGNggSuXXJgGqU46kg4dJBiQotB7qLx1su3MdBjGvzx9eHG2hqxBEbmRMD3Kl
https://twitter.com/mikailme/status/1655827708658556929

Так, в Санкт-Петербурге в результате кибератаки неизвестных хакеров местные жители были вынуждены смотреть парад под украинский аккомпанемент.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1655848019248463872

А в Эстонии в ответ на провокацию россиян, установивших на границе огромный экран для трансляции своей пропаганды, повесили на стене Нарвского замка огромный плакат с напоминанием, что кремлевский диктатор Владимир Путина является военным преступником.

Превзойти убогость официальных праздничных мероприятий РФ в этом году смогла разве что самодеятельность самих россиян, которые в угаре своего «победобесия» отличились рядом пропагандистских акций, походивших больше на собрание душевнобольных людей, чем на чествование памяти ветеранов.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1655250716137594881
https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1655212018771673093
https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1655636919793905664

В свою очередь пользователи соцсетей ответили на весь этот абсурд, в который граждане РФ умудрились превратить 9 мая, издевательскими мемами.

https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1655873514027507717
https://twitter.com/2uwmp/status/1655684037594284032
https://twitter.com/kava2022/status/1655811790247284736
https://twitter.com/evel_kneivel_/status/1655842759238995968
https://twitter.com/Mensch_bleiben/status/1655154228393021442
https://twitter.com/GenaPesin/status/1655877364067213316
https://twitter.com/DarthPutinKGB/status/1655871298822709249
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Москва Военный парад Праздники 9 мая День победы Война России против Украины

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