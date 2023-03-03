В Одессе женщина самостоятельно догнала и обезвредила грабителя 3 марта, 09:45 Задержав злоумышленника, женщина вызвала полицию (Фото:Коллаж NV)

Жительница Одессы, ставшая свидетельницей ограбления, самостоятельно догнала и обезвредила злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По словам женщины, на улице Генерала Бочарова она увидела, как неизвестный украл из кармана пенсионера смартфон и, воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, попытался сбежать.

Видео дня

Фото: Патрульная полиция

«Заявительница догнала и задержала вора и сразу же позвонила в полицию. Инспекторы мгновенно прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного. Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу», — рассказали в ведомстве, поблагодарив смелую одесситку за неравнодушие.