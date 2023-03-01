Киевлянин попал в ловушку, пытаясь влезть в собственную квартиру 1 марта, 16:54 Заметив застрявшего мужчину, прохожие вызвали полицию (Фото:Патрульная полиция)

В Киеве местный житель пытался влезть в собственную квартиру, однако оказался в ловушке из-за оконной решетки.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в вечернее время на проспекте Соборности.

Застрявшего между металлических прутьев мужчину заметили случайные прохожие, которые, решив, что это грабитель, вызвали сотрудников полиции. Благодаря этому незадачливого киевлянина и освободили.

Видео дня

Фото: Патрульная полиция

«Прибыв по вызову, инспекторы выяснили, что застрявший — владелец квартиры, пытавшийся попасть к себе. Внутри квартиры находилась его девушка, с которой он поругался. Спасатели освободили мужчину, после чего передали медикам. По словам гражданина, в таком состоянии он пробыл более двух часов», — рассказали правоохранители.