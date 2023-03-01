Киевлянин попал в ловушку, пытаясь влезть в собственную квартиру
Заметив застрявшего мужчину, прохожие вызвали полицию (Фото:Патрульная полиция)
В Киеве местный житель пытался влезть в собственную квартиру, однако оказался в ловушке из-за оконной решетки.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Как сообщается, инцидент произошел в вечернее время на проспекте Соборности.
Застрявшего между металлических прутьев мужчину заметили случайные прохожие, которые, решив, что это грабитель, вызвали сотрудников полиции. Благодаря этому незадачливого киевлянина и освободили.
«Прибыв по вызову, инспекторы выяснили, что застрявший — владелец квартиры, пытавшийся попасть к себе. Внутри квартиры находилась его девушка, с которой он поругался. Спасатели освободили мужчину, после чего передали медикам. По словам гражданина, в таком состоянии он пробыл более двух часов», — рассказали правоохранители.