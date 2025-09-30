Китайские ученые заявили, что разработали «суперклей для костей», который «исцеляет» переломы за несколько минут

Китайские ученые заявляют , что разработали революционный «суперклей» для костей, способный сращивать переломы, на восстановление которых требуются месяцы, всего за несколько минут.

Об этом 29 сентября сообщило медиа Oddity Central. Новое средство получило название Bone-02, его создали ученые Чжэцзянского университета в Ханчжоу.

Ортопед Линь Сяньфэн из госпиталя имени Сир Ран Ран Шоу в Ханчжоу говорит, что этот «революционный клей» вводится с помощью одной инъекции и «склеивает обломки сломанной кости всего за три минуты».

На создание такого лечебного средства ученых вдохновили устрицы. Этот морской моллюск способен прикрепляться к поверхностям под водой благодаря биоклею, формирующему прочные и устойчивые к давлению и эрозии соединения во влажных, соленых и подвижных условиях. Этот природные механизм мотивировал ученых разработать Bone-02.

В Oddity Central отмечают, что такой клей уже успешно испытали в более чем 150 клинических случаях.