Ребенок уже успел вырасти. В Киеве супруги два года судились за имя и фамилию дочери 1 сентября, 18:05 «У девочки нет имени» (Фото:Скриншот из сериала Игра Престолов)

В Киеве супружеская пара два года судилась за имя и фамилию своей дочери. В конце концов, суд решил, что и то, и другое у девочки будет двойное. Об этом говорится в едином реестре судебных решений.

Все началось с того, что женщина не захотела брать фамилию мужа во время свадьбы. У пары вскоре после женитьбы родился ребенок. Для новорожденной отец выбрал имя такое же, какое и у его жена, мамы, бабушки и тещи. Но его жена была против того, чтобы и ребенок был с таким же именем. Она выбрала свой вариант, как назвать дочь.

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Через некоторое время отец принес заявление о регистрации дочери на свою фамилию и со своим вариантом имени. Но там отказались узаконить документ без согласия матери.

«Ребенок получил государственную регистрацию, но с пропуском срока и без имени и фамилии, потому что от матери не было получено согласие, а закон в этом вопросе не предоставляет приоритет кому-то из родителей», — объяснили в ЗАГСе. — Такие споры разрешаются либо через попечительский совет, либо через суд".

В феврале 2021 года Дарницкий районный суд города Киева принял сторону отца. Тогда же мать ребенка воспользовалась своим правом на апелляцию, поскольку настаивала на своем. Так Верховный Суд принял решение, что у девочки одновременно будет два имени и две фамилии.

Напомним, что в Киевской области работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузова. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube.

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