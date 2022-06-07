В Интернете можно найти все. В Киевской области мужчина принял роды у жены по инструкции из видео на YouTube 7 июня, 17:24 Цей матеріал також доступний українською Семья готовится вернуться домой (Фото:ТСН)

На Киевщине работнику IT Алексею пришлось принимать роды у жены Марии, когда стало известно, что оккупанты разбомбили их роддом в поселке Бузовая. Сделал это мужчина после просмотра тематических видео на YouTube. Историю малыша и семьи рассказали в ТСН.

Сейчас малышу Артему, рожденному под канонадами выстрелов, уже три месяца. Младенец родился здоровым, хоть и без профессионалов. Это позже подтвердили врачи.

Алексей вспоминает, как готовился во время схваток жены. «Я вечером сел, открыл YouTube, посмотрел ролик, как принимать роды», —рассказывает мужчина. Также он уверен, что ему помог опыт партнерских родов со старшими дочерьми. Теперь Алексей шутит, что готов совмещать сферу IT и помощь акушеркам.

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Деокупацию Киевщины семья встретила за границей. Сейчас они планируют возвращаться домой.

Напомним, что рыжий кот Макс из Бучи пережил оккупацию и попал в Беларусь на БТР российских оккупантов. Его владельцы уезжали из городка 24 февраля и планировали вернуться, но не успели. В их доме поселились солдаты РФ, в конце концов похитившие животное. Коту удалось убежать от них, но уже в Белоруссии. В конце концов, животное вернулось к владельцам.

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