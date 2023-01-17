«Батько наш Онуфрий». В УПЦ МП извратили знаменитую песню про Бандеру — видео

17 января, 12:33
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Песню исполнили в селе Приборжавское Хустского района (Фото:Скриншот видео УПЦ МП)

Песню исполнили в селе Приборжавское Хустского района (Фото:Скриншот видео УПЦ МП)

Подконтрольный РПЦ московский патриархат переделал на свой манер знаменитую украинскую песнюБатько наш Бандера.

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Соответствующее видео опубликовала Винницкая епархия.

На обнародованных кадрах, которые, были сняты в храме в селе Приборжавское Хустского района, несколько человек в одеждах священнослужителей исполняют песню, в которой называют своим «отцом» митрополита Онуфрия, а «матерью» — возглавляемую им УПЦ МП, за которую они готовы «воевать».

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1615284581468459008?s=46&t=H9lGIJhxVG6WgzVd6JxKqw

Песня Батько наш Бандера, Україна — мати стала трендовой благодаря флешмобу украинских пользователей в TikTok.

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По словам участника хора Пентархия Олега Луцана, впервые ее исполнили священники тернопольской епархии.

Степан Бандера — украинский политический деятель, вошедший в историю как лидер движения за независимость Украины ХХ века. Он возглавлял Организацию украинских националистов (революционную) и зарубежные части ОУН. Бандера провел три года в концлагере за провозглашение Украинского государства в оккупированном Львове.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Религия УПЦ МП Степан Бандера Песни Московский патриархат

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